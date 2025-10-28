Basquete

Onde assistir Bucks x Knicks: transmissão da NBA hoje (28/10/25)

Transmissão começa às 20h30

Escrito por Anny Malagolini
A NBA retorna à NBC para a primeira temporada desde 2002. Eles até trouxeram de volta a música tema de John Tesh . Os fãs do Milwaukee Bucks poderão ouvir essas notas nostálgicas quando o time fizer sua primeira aparição na televisão nacional na temporada 2025-26, em 28 de outubro, quando receberá o New York Knicks no Fiserv Forum .

Em qual canal assistir Bucks x Knicks

Os fãs podem assistir o jogo ao vivo na Disney+ e também NBA League Pass – serviço oficial de streaming da liga.

Os Knicks perderam na última partida contra o Miami Heat por 107 a 115, após abrirem a temporada com duas vitórias. O armador Jalen Brunson marcou 37 pontos na derrota, enquanto Mikal Bridges acrescentou 20 pontos. Karl Anthony-Towns fez um duplo-duplo de 15 pontos e 18 rebotes na derrota.

O Milwaukee sofreu sua primeira derrota da temporada na tarde de domingo, perdendo para o Cleveland Cavaliers por 113 a 118. Giannis Antetokounmpo marcou 40 pontos e ainda contribuiu com 14 rebotes, nove assistências, dois roubos de bola e dois bloqueios. AJ Green também anotou 20 pontos na derrota.

