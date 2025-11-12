Onde assistir Celtics x Grizzlies na NBA hoje (12/11/25)

Duas equipes com aproveitamento abaixo de 50% e que buscam se recuperar rapidamente para brigar por uma vaga nos playoffs desta temporada se enfrentam no TD Garden, em Boston, na quarta-feira, 12 de novembro, quando o Boston Celtics recebe o Memphis Grizzlies.

Horário do jogo Celtics x Grizzlies

Este jogo da NBA está programado para começar às 21h30 (horário de Brasília) e a transmissão no serviço da NBA, chamado de NBA Pass, em site oficial.

O Boston Celtics entra em quadra nesta quarta-feira (12) para disputar a segunda partida de uma sequência de jogos em dias consecutivos na NBA. O time tenta se recuperar após a derrota por 102 a 100 para o Philadelphia 76ers, em um confronto decidido nos segundos finais.

Jaylen Brown foi o destaque da partida, com 24 pontos e cinco assistências, mas acabou desperdiçando o primeiro de dois lances livres a menos de um minuto do fim, quando os Celtics perdiam por um ponto. A falha foi decisiva, já que o 76ers marcou a cesta da vitória em um rebote ofensivo, mesmo após ter sido bem contido nesse quesito ao longo do jogo — o time da Filadélfia havia somado apenas sete rebotes ofensivos até aquele momento.

Apesar do resultado negativo, o Boston mostrou força no garrafão: dominou os rebotes por 53 a 44 e conquistou 13 rebotes ofensivos. Anfernee Simons teve papel importante saindo do banco, com 17 pontos, incluindo os 10 primeiros do último quarto. Outro destaque foi o jovem Jordan Walsh, que registrou 8 pontos, 7 rebotes, 2 roubos de bola e 2 tocos. Já Derrick White contribuiu com 18 pontos e 7 assistências, mas não conseguiu evitar a sétima derrota da equipe, que agora tem campanha de 5 vitórias e 7 derrotas na temporada.

Do outro lado, o Memphis Grizzlies também enfrenta um momento complicado. Com um recorde de 4-8, o time perdeu seis dos últimos sete jogos e, assim como o Boston, disputa a segunda partida de uma sequência de jogos em dias consecutivos — além de estar em meio a uma viagem de quatro compromissos fora de casa.