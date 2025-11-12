Basquete

Onde assistir Celtics x Grizzlies na NBA hoje (12/11/25)

Os Celtics buscam se recuperar contra os Grizzlies, que estão em má fase

Escrito por Anny Malagolini
Onde assistir Celtics x Grizzlies Foto: Getty Images

Duas equipes com aproveitamento abaixo de 50% e que buscam se recuperar rapidamente para brigar por uma vaga nos playoffs desta temporada se enfrentam no TD Garden, em Boston, na quarta-feira, 12 de novembro, quando o Boston Celtics recebe o Memphis Grizzlies.

Horário do jogo Celtics x Grizzlies

Este jogo da NBA está programado para começar às 21h30 (horário de Brasília) e a transmissão no serviço da NBA, chamado de NBA Pass, em site oficial.

O Boston Celtics entra em quadra nesta quarta-feira (12) para disputar a segunda partida de uma sequência de jogos em dias consecutivos na NBA. O time tenta se recuperar após a derrota por 102 a 100 para o Philadelphia 76ers, em um confronto decidido nos segundos finais.

Jaylen Brown foi o destaque da partida, com 24 pontos e cinco assistências, mas acabou desperdiçando o primeiro de dois lances livres a menos de um minuto do fim, quando os Celtics perdiam por um ponto. A falha foi decisiva, já que o 76ers marcou a cesta da vitória em um rebote ofensivo, mesmo após ter sido bem contido nesse quesito ao longo do jogo — o time da Filadélfia havia somado apenas sete rebotes ofensivos até aquele momento.

Apesar do resultado negativo, o Boston mostrou força no garrafão: dominou os rebotes por 53 a 44 e conquistou 13 rebotes ofensivos. Anfernee Simons teve papel importante saindo do banco, com 17 pontos, incluindo os 10 primeiros do último quarto. Outro destaque foi o jovem Jordan Walsh, que registrou 8 pontos, 7 rebotes, 2 roubos de bola e 2 tocos. Já Derrick White contribuiu com 18 pontos e 7 assistências, mas não conseguiu evitar a sétima derrota da equipe, que agora tem campanha de 5 vitórias e 7 derrotas na temporada.

Do outro lado, o Memphis Grizzlies também enfrenta um momento complicado. Com um recorde de 4-8, o time perdeu seis dos últimos sete jogos e, assim como o Boston, disputa a segunda partida de uma sequência de jogos em dias consecutivos — além de estar em meio a uma viagem de quatro compromissos fora de casa.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Onde assistir Thunder x Lakers hoje na NBA (12/11/25)

Onde assistir Hornets x Lakers na NBA nesta segunda (10/11/25)

Onde assistir Pacers x Warriors na NBA neste domingo (09/11/25)

Onde Assistir Magic x Boston Celtics hoje na NBA e palpites

Onde assistir Chicago Bulls x 76ers: transmissão da NBA hoje e palpite

Transmissão Memphis Grizzlies x Pistons: onde assistir a NBA hoje

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes