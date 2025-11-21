Onde assistir Celtics x Nets e palpite jogo hoje (21/11/25)

O Brooklyn Nets visita o Boston Celtics na sexta-feira, 21 de novembro, em um confronto do Grupo A da Conferência Leste da NBA Cup, no TD Garden, com início às 21h30 (horário de Brasília). A partida será transmitida para o Brasil.

Em qual canal vai passar o jogo Nets x Celtics hoje?

O jogo Nets-Celtics desta noite, 21 de novembro, será transmitido pela NBA League Pass, plataforma paga da liga de basquete norte-americana.

Este jogo faz parte da fase de grupos da NBA Cup, portanto, conta tanto para a classificação da temporada regular quanto para a disputa do Grupo A da Conferência Leste.

Boston tenta subir para uma campanha acima de 50% de aproveitamento e se manter vivo na fase de grupos sem Tatum, contando com Brown, White e um surpreendentemente produtivo garrafão com Queta. Do outro lado, o Brooklyn usa esta campanha na Copa como um teste de fogo para novatos como Dëmin e o especialista defensivo Drake Powell, enquanto espera que Michael Porter Jr. mantenha sua sequência de jogos com 20 pontos ou mais.

Nets x Celtics palpite

As casas de apostas estão tratando isso como uma partida desigual:

Handicap: Celtics com cerca de -14,5

Moneyline: Celtics com odds em torno de -900, Nets em torno de +550

Total: próximo de 222,5 pontos

O Boston venceu três jogos seguidos e acabou de derrotar o Brooklyn por 113 a 99 no início desta semana, enquanto o Nets chega com um retrospecto de 2 vitórias e 12 derrotas, com um dos piores saldos de pontos da liga.

Palpite: Vitória tranquila dos Celtics para manter a busca pelo título da NBA, com o Brooklyn precisando de uma atuação inspirada de Porter e contribuições inesperadas vindas do banco para manter o placar dentro da margem de pontos.