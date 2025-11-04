Onde assistir Chicago Bulls x 76ers: transmissão da NBA hoje e palpite

Tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo da NBA entre Chicago Bulls e Philadelphia 76ers

Nesta terça-feira, 4 de novembro de 2025, o Philadelphia 76ers visitará o Chicago Bulls após vencer três jogos consecutivos fora de casa. Os Bulls são favoritos por apenas 1,5 ponto no confronto contra os 76ers, que promete ser bastante equilibrado. O total de pontos previsto para a partida é de 240,5.

Como assistir Chicago Bulls x 76ers

O jogo entre Bulls x 76ersnão possui transmissão na TV. Entretanto, você pode assinar o serviço da NBA, chamado de NBA Pass, em site oficial, e assinar de acordo com os valores disponíveis. A partida começa às 22h (horário de Brasília) na terça-feira, 4 de novembro de 2025.

E como chegam os times na NBA?

O Philadelphia 76ers iniciou a temporada 2025-26 envolto em dúvidas após a má atuação do ano anterior, mas calou os críticos com cinco vitórias em seus seis primeiros jogos. Agora, a equipe viaja para Chicago para enfrentar o Chicago Bulls, que está em ótima fase. Com ambos os times jogando muito bem, algo terá que ceder, e muito dependerá da condição física de Joel Embiid. Será que o jogador de 31 anos está pronto para a batalha?

Com o retorno de Joel Embiid , é óbvio que os Sixers terão que colocar Adem Bona no banco esta noite. Enquanto isso, os Bulls, apesar dos problemas com lesões, devem entrar em quadra para este jogo decisivo com a mesma formação.

Então, eis como o Philadelphia 76ers poderia começar:

Tyrese Maxey

VJ Edgecombe

Kelly Oubre Jr.

Jabari Walker

Joel Embiid

Então, eis como o Chicago Bulls poderia começar:

Josh Giddey

Tre Jones

Isaac Okoro

Matas Buzelis

Nikola Vucevic