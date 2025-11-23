Onde assistir Corinthians x Mogi das Cruzes na NBB hoje (23/11/25)

O jogo começa às 17h e tem transmissão ao vivo

O Corinthians volta às quadras pelo Novo Basquete Brasil (NBB) na noite deste domingo (23). O time alvinegro recebe o Mogi das Cruzes no Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes, em duelo válido pela sétima rodada da competição nacional.

Transmissão do jogo do Corinthians hoje de basquete

A transmissão será exclusiva pelo canal do NBB no YouTube, a partir das 17h (de Brasília). Uma vitória coloca o Corinthians de basquete no topo da tabela.

O Timão tenta virar a página após a eliminação na Liga Sul-Americana de Basquete (LSB). A equipe terminou a segunda fase na terceira colocação de seu grupo, somando apenas uma vitória – contra o San José, do Paraguai, e acumulando derrotas para Regatas (ARG) e Defensor Sporting (URU).

No NBB, porém, o momento é mais positivo. O Corinthians vem de quatro vitórias seguidas e não perde desde 31 de outubro, quando foi superado pelo Flamengo, líder do torneio.

A escalação do Alvinegro deve contar co, Davaunta Thomas, Elinho, Elyjah Clark, Victão e Lucas Cauê (Gabriel Novaes).

NBB 2025

Os participantes da temporada de 2025/2026 são: Basket Osasco (SP), Bauru Basket (SP), Botafogo (RJ), Brasília Basquete (DF), Caxias Basquete (RS), Corinthians (SP), Cruzeiro (MG), Fortaleza Basquete Cearense (CE), Flamengo (RJ), Minas (MG), Mogi das Cruzes (SP), Pato Basquete (PR), Paulistano (SP), Pinheiros (SP), Rio Claro (SP), São José (SP) ,Sesi Franca (SP), União Corinthians (RS), Unifacisa (PB) e Vasco da Gama (RJ).