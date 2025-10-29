Onde assistir Denver Nuggets x Pelicans hoje e palpite da NBA

O Denver Nuggets recebe o New Orleans Pelicans na noite de quarta-feira, 29 de outubro, a partir das 22h (de Brasília) na Ball Arena. Os Nuggets enfrentarão os Pelicans depois que Jamal Murray marcou 43 pontos na vitória dos Nuggets por 127 a 114 contra o Minnesota Timberwolves.

Em que canal assistir o jogo Nuggets x Pelicans

Apenas a NBA League Pass, o serviço oficial de streaming, transmitirá o jogo de basquete do Nuggets x Pelicans nesta quarta-feira. Moradores da região metropolitana de Denver e arredores podem assistir a todos os jogos do Nuggets/Avs pelo canal 20 da KTVD, via antena digital.

O confronto de quarta-feira será o primeiro da temporada entre Nuggets e Pelicans. Até agora, Denver tem uma vitória em casa (1-0), enquanto New Orleans está com uma derrota (0-1) fora de casa.

Os Pelicans foram uma das equipes mais decepcionantes da temporada 2024-25, vencendo apenas 21 jogos, e esperavam que esta temporada fosse bem diferente. Até agora, não foi, já que Nova Orleans começou com um retrospecto de 0-3, com derrotas para o Memphis Grizzlies, San Antonio Spurs e, mais recentemente, o Boston Celtics. Embora o placar final de 122 a 90 tenha sido ruim, poderia ter sido muito pior, já que os Pelicans converteram 25 de 28 lances livres. Eles tiveram dificuldades nos arremessos de quadra, acertando apenas 33,3% (25% das bolas de três pontos), com Jordan Poole liderando a pontuação dos Pelicans com 22 pontos.

Para surpresa de ninguém, os Nuggets estão mostrando novamente que são candidatos ao título, tendo passado no teste mais recente com uma visita ao Minnesota Timberwolves. No que pode ser uma prévia das finais da Conferência Oeste, os Nuggets usaram um terceiro quarto de 45 a 29 para abrir vantagem e garantir a vitória por 127 a 114. Jamal Murray converteu 16 de 29 arremessos de quadra, chegando a 43 pontos, e Nikola Jokic marcou 25 pontos, com 19 rebotes e 10 assistências.

Denver deve vencer.