Onde assistir Grizzlies x Jazz na NBA Summer League hoje ( 7/7)

Nesta segunda-feira, 7 de julho, Memphis Grizzlies e Utah Jazz se enfrentam na NBA Summer League. O jogo começa às 22h (de Brasília), no Jon M. Huntsman Center, em Salt Lake City.

O público pode assistir ao vivo pela ESPN, Disney+ e NBA League Pass – serviço oficial de streaming da liga. O serviço está disponível para diversos dispositivos, incluindo Smart TVs, tablets, smartphones e computadores, proporcionando flexibilidade aos torcedores.

O que é a NBA Summer League?

Após a conclusão das Finais da NBA de 2025 , vimos as 30 equipes escolherem seus novos rostos para a próxima temporada no Draft da NBA de dois dias. E quando a emoção parecia ter esfriado, a liga agora se muda para a NBA Summer League. Para os leigos, a Summer League, ou Las Vegas Summer League, é uma competição de basquete fora de temporada organizada pela National Basketball Association (NBA).

A liga tem times que se unem para jogar contra diferentes escalações de verão, em vez de suas formações da temporada regular. Inclui novatos, calouros e até jogadores afiliados à G League. A atual NBA Summer League também conta com a California Classic e a Salt Lake City Summer League, além da Las Vegas Summer League.

Por que a Summer League é importante?

1 – Novatos: Esta é a primeira olhada nos jogadores da classe do Draft de 2025 competindo com seus novos times;

2 – Alunos do segundo ano: jogadores do segundo ano mostram seus talentos enquanto trabalham em seu jogo e desenvolvimento;

3 – Não selecionados no draft: jogadores que buscam transformar uma ótima temporada de verão em um campo de treinamento são convidados a competir por uma vaga no elenco ou por um acordo bilateral.