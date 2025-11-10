Onde assistir Hornets x Lakers na NBA nesta segunda (10/11/25)

O Los Angeles Lakers visita o Charlotte Hornets na segunda-feira, e se você está se perguntando como pode assistir a toda a ação ao vivo, você veio ao lugar certo. O jogo começa às 21h (de Brasília), no Spectrum Center, Charlotte, Carolina do Norte.

Horário e transmissão Hornets x Lakers

O jogo terá transmissão na Disney+ e também no serviço da NBA, chamado de NBA Pass, em site oficial. O início da partida está marcado para às 21h (horário de Brasília).

Os Lakers jogarão a segunda partida de uma sequência de cinco jogos fora de casa na segunda-feira, contra os Hornets. A equipe perdeu o primeiro jogo da sequência contra os Hawks, chegando a estar perdendo por 30 pontos na derrota por 122 a 102. Los Angeles vinha de cinco vitórias consecutivas antes da derrota de sábado. O time jogou sem Austin Reaves, que está se recuperando de uma lesão na virilha. No entanto, Luka Dončić terminou com 22 pontos e 11 assistências na derrota, enquanto Dalton Knecht marcou 14 pontos, Jake LaRavia adicionou 13 e Jarred Vanderbilt contribuiu com 12 pontos e 18 rebotes vindo do banco.

Relatórios de lesões do jogo Lakers x Hornets

Lakers: Austin Reaves (dores na virilha direita) é dúvida. LeBron James (ciática direita), Adou Thiero (recuperação de cirurgia no joelho esquerdo) e Gabe Vincent (entorse no tornozelo esquerdo) estão fora.

Hornets: Miles Bridges (espasmos nas costas) é dúvida. LaMelo Ball (impacto no tornozelo direito), Josh Green (cirurgia no ombro esquerdo), Brandon Miller (subluxação no ombro esquerdo) e Grant Williams (cirurgia no joelho direito) estão fora.