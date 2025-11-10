Basquete

Onde assistir Hornets x Lakers na NBA nesta segunda (10/11/25)

O Philadelphia Eagles, liderado pelo quarterback Jalen Hurts, enfrentará o Green Bay Packers, liderado pelo quarterback Jordan Love

Escrito por Anny Malagolini
Onde assistir Hornets x Lakers na NBA Foto: Getty Images

O Los Angeles Lakers visita o Charlotte Hornets na segunda-feira, e se você está se perguntando como pode assistir a toda a ação ao vivo, você veio ao lugar certo. O jogo começa às 21h (de Brasília), no Spectrum Center, Charlotte, Carolina do Norte.

Horário e transmissão Hornets x Lakers

O jogo terá transmissão na Disney+ e também no serviço da NBA, chamado de NBA Pass, em site oficial. O início da partida está marcado para às 21h (horário de Brasília).

Os Lakers jogarão a segunda partida de uma sequência de cinco jogos fora de casa na segunda-feira, contra os Hornets. A equipe perdeu o primeiro jogo da sequência contra os Hawks, chegando a estar perdendo por 30 pontos na derrota por 122 a 102. Los Angeles vinha de cinco vitórias consecutivas antes da derrota de sábado. O time jogou sem Austin Reaves, que está se recuperando de uma lesão na virilha. No entanto, Luka Dončić terminou com 22 pontos e 11 assistências na derrota, enquanto Dalton Knecht marcou 14 pontos, Jake LaRavia adicionou 13 e Jarred Vanderbilt contribuiu com 12 pontos e 18 rebotes vindo do banco.

Relatórios de lesões do jogo Lakers x Hornets

Lakers: Austin Reaves (dores na virilha direita) é dúvida. LeBron James (ciática direita), Adou Thiero (recuperação de cirurgia no joelho esquerdo) e Gabe Vincent (entorse no tornozelo esquerdo) estão fora.

Hornets: Miles Bridges (espasmos nas costas) é dúvida. LaMelo Ball (impacto no tornozelo direito), Josh Green (cirurgia no ombro esquerdo), Brandon Miller (subluxação no ombro esquerdo) e Grant Williams (cirurgia no joelho direito) estão fora.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Onde assistir Pacers x Warriors na NBA neste domingo (09/11/25)

Onde Assistir Magic x Boston Celtics hoje na NBA e palpites

Onde assistir Chicago Bulls x 76ers: transmissão da NBA hoje e palpite

Transmissão Memphis Grizzlies x Pistons: onde assistir a NBA hoje

Transmissão Celtics x Jazz: onde assistir e horário da NBA hoje

Onde assistir Lakers x Heat na NBA hoje e se LeBron James joga

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes