Onde assistir Jazz x Clippers: transmissão da NBA hoje (22/10/25)

O LA Clippers e o Utah Jazz abrem suas temporadas na quarta-feira, 22 de outubro. O início das partidas no Delta Center em Salt Lake City, Utah, está marcado para as 22h (horário de Brasília). O Utah Jazz está bem posicionado para o futuro e enfrentará um time criado para vencer hoje à noite, o Los Angeles Clippers.

Transmissão do jogo Jazz x Clippers

O primeiro jogo da temporada 2025-26 da NBA entre o Los Angeles Clippers e o Utah Jazz será realizado na quarta-feira, 22 de outubro, no Delta Center. O confronto entre os Clippers e o Jazz pode ser transmitido pela NBA League Pass – serviço oficial de streaming da liga.

LA teve uma offseason movimentada, compilando o elenco mais velho da NBA, com uma média de idade de 33,2 anos. Durante o verão, os Clippers adicionaram o G Bradley Beal, o G Chris Paul e o C Brook Lopez para fortalecer o time e criar um dos elencos mais completos da liga. No entanto, os Clippers perderam o G Norman Powell para o Miami Heat na negociação que enviou o F John Collins para LA.

As maiores movimentações de Utah na offseason incluíram a contratação do G Ace Bailey, da Rutgers, do G Walter Clayton Jr., da Flórida, e a troca de Collins com os Clippers por um pacote que incluía o F Kyle Anderson e o F Kevin Love. O Jazz também perdeu veteranos importantes, como os guardas Collin Sexton e Jordan Clarkson. Além disso, Utah fez várias movimentações menores, como a troca de Sexton pelo C Jusuf Nurkic e a aquisição do G Josh Richardson por meio de troca.

