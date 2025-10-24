Basquete

Onde assistir Jazz x Kings: transmissão da NBA hoje (24/10/25)

O Utah Jazz visita o Sacramento Kings hoje à noite no Golden 1 Center. Veja a prévia, o palpite e onde assistir.

Escrito por Anny Malagolini
Transmissão do jogo Jazz x Kings Foto: IA

O Utah Jazz (1-0) visita o Sacramento Kings (0-2) hoje à noite, 24 de outubro, às 23h, na abertura no Golden 1 Center em Sacramento. Utah entra com uma vitória dominante por 129–108 sobre o Los Angeles Clippers, onde Walker Kessler, Lauri Markkanen e Keyonte George se destacaram.

Transmissão do jogo Jazz x Kings

O primeiro jogo da temporada 2025-26 da NBA entre o Kings e o Utah Jazz será realizado na sexta-feira, 24 de outubro, no Delta Center. O confronto entre os Clippers e o Jazz pode ser transmitido pela NBA League Pass – serviço oficial de streaming da liga.

O Jazz está com 1-0 na temporada, enquanto o Kings entra neste jogo com um recorde de 0-1.

Utah abriu a temporada com uma vitória por 129 a 108 sobre o Los Angeles Clippers. Foi um jogo dominado pelos grandes, com Walker Kessler liderando o time com 22 pontos, enquanto Markkanen acrescentou 20 pontos. Markkanen também teve seis rebotes e cinco assistências na vitória, enquanto a defesa do Jazz limitou Kawhi Leonard a 10 pontos.

Os Kings perderam a estreia da temporada contra o Phoenix Suns por 120 a 116. DeRozan marcou 29 pontos e deu nove assistências, e Zach LaVine acrescentou 30 pontos, mas não foi o suficiente para o Sacramento vencer. Apenas dois outros jogadores, Malik Monk e Dennis Schroder, pontuaram em dois dígitos

Kings

  • Zach LaVine
  • DeMar DeRozan
  • Domantas Sabonis
  • Monge Malik
  • Dennis Schroder

Utah Jazz

  • Lauri Markkanen
  • Isaías Collier
  • Micah Potter
  • John Collins
  • Ace Bailey

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

