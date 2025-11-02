Basquete

Onde assistir Lakers x Heat na NBA hoje e se LeBron James joga

O jogo começa às 23h30 (horário de Brasília)

Horário do jogo Heat e Lakers e transmissão Foto: Getty Images

O Los Angeles Lakers enfrenta o Miami Heat neste domingo, 2 de novembro de 2025, na Crypto.com Arena, com duas opções de transmissão ao vivo para o Brasil. Os Lakers venceram seu último jogo contra os Grizzlies por 117 a 112 na sexta-feira. Luka Doncic brilhou com 44 pontos, além de 12 rebotes e seis assistências.

Horário do jogo Heat e Lakers e transmissão

O jogo da NBA entre Heat e o Los Angeles Lakers está marcado para começar às 23h30 (horário de Brasília). Para quem procura como assistir, o jogo pode ser assistido no Prime Video (teste grátis de 30 dias para novos assinantes) e também no streaming da NBA Pass.

Os Lakers voltam para casa para seu quarto jogo na Crypto.com Arena nesta temporada, após uma vitória de virada por 117 a 112 em Memphis, liderada por mais uma atuação magistral de Luka Dončić — 44 pontos em seu retorno após três jogos de ausência.

O Los Angeles chega ao domingo com um retrospecto de 4-2 no geral e 1-0 no Grupo B da Conferência Oeste da NBA Cup, tendo vencido quatro dos seus últimos cinco jogos. Agora, o desafio é contra o Miami Heat, que está com 3-2 após a derrota por 107-101 para o Spurs.

Após receber o Miami, os Lakers seguem para o norte para um confronto fora de casa na noite de segunda-feira em Portland contra o Trail Blazers, encerrando uma sequência de três jogos em quatro dias.

LeBron James, o astro de 2,06 metros do Los Angeles Lakers, não joga neste domingo.

