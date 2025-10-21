Onde assistir Lakers x Warrios: transmissão da NBA hoje (21/10/25)

A NBA retorna hoje à noite com o Los Angeles Lakers recebendo o Golden State Warriors. A partida começa às 23 horas, de Brasília, no Crypto.com Arena, Los Angeles, Califórnia. Este jogo será o segundo da rodada dupla da Noite de Abertura da NBA.

Em qual canal assistir Lakers x Warrios

Os fãs podem assistir o jogo ao vivo na Disney+ e também NBA League Pass – serviço oficial de streaming da liga.

Os Lakers devem começar a temporada sem o astro LeBron James, que, segundo Shams Charania, da ESPN , só jogará em meados de novembro devido a uma ciática. Eles tentarão dar continuidade ao terceiro lugar conquistado na Conferência Oeste na temporada passada, com um retrospecto de 50-32. Eles sofreram uma derrota surpreendente para o Minnesota Timberwolves, número 6, na primeira rodada dos playoffs em cinco jogos.

Os Warriors terminaram em sétimo lugar na Conferência Oeste na temporada passada, com um recorde de 48-34. Eles causaram uma grande surpresa contra o Houston Rockets, segundo colocado, na primeira rodada dos playoffs. No entanto, foram eliminados na segunda rodada pelo Minnesota Timberwolves, sexto colocado, já que ficaram sem Steph Curry devido a uma lesão durante a maior parte da série.