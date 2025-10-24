Onde assistir o jogo New York Knicks x Boston Celtics (24/10/25)

Os titãs da Conferência Leste da NBA se enfrentam pela primeira vez em 2025-26, com o Boston Celtics viajando até Nova York para enfrentar os Knicks na sexta-feira à noite, no Madison Square Garden. O jogo deste dia 24 de outubro está programado para começar às 20h30 (horário de Brasília).

Como assistir New York Knicks x Boston Celtics

O confronto entre Knicks e Celtics será transmitido ao vivo no Prime Video, que oferece um teste gratuito de 30 dias para novos usuários. O jogo acontece em Nova Iorque.

O confronto entre Celtics e Knicks dá início a uma rodada dupla da NBA no Prime Video, seguido por um bis noturno entre Minnesota Timberwolves e Los Angeles Lakers às 22h (horário do leste dos EUA). Os Knicks chegam ao confronto de sexta-feira com um recorde de 1-0 após derrotarem outra potência do Leste, o Cleveland Cavaliers (119-111), na quarta-feira à noite, em sua estreia na temporada.

Quatro dos cinco titulares dos Knicks marcaram pelo menos 15 pontos, liderados pelos 24 pontos do OG Anunoby, e Miles McBride acertou quatro cestas de três pontos, a maior marca da equipe, vindo do banco, a caminho de marcar 15 pontos.

O Celtics perdeu na estreia em casa para o Philadelphia 76ers, que somou 76 pontos com a dupla Tyrese Maxey (40 pontos) e o novato VJ Edgecombe (36). O Boston teve duas tentativas de cesta nos últimos 10 segundos, mas o armador Payton Pritchard errou ambas com o tempo se esgotando, e o Boston caiu para 0-1, com o astro Jayson Tatum assistindo do banco enquanto ele continua se recuperando de uma ruptura no tendão de Aquiles.

Os Knicks e os Celtics estão programados para começar às 20h30 exclusivamente no Prime Video, que vem com um teste gratuito para novos usuários.