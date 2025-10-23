Onde assistir Pacers x Thunders: transmissão da NBA hoje ao vivo (23/10/25)

A temporada 2025-26 da NBA continua com o Oklahoma City Thunder viajando para Gainbridge Fieldhouse para enfrentar o Indiana Pacers na noite de quinta-feira, 23 de outubro. O jogo começa às 20h30 (de Brasília).

Em que canal o jogo OKC Thunder x Indiana Pacers

O jogo do Oklahoma City Thunder e o Indiana Pacers serão transmitidos pela Disney+ e NBA League Pass – serviço oficial de streaming.

Quer ver todos os jogos da NBA ao vivo e sem depender da TV? O NBA League Pass é o serviço oficial de streaming da liga e funciona no Brasil. Você pode assinar por mês ou pela temporada inteira. O pagamento pode ser feito com cartão de crédito ou outros métodos disponíveis no Brasil. Assim que o pagamento é confirmado, o acesso é liberado.

Como estão os times?

Os Pacers começam a temporada tentando se livrar da dor da derrota de junho passado para o Thunder, onde OKC garantiu o título por 4 a 3. E isso não é tudo. Os Pacers agora precisam fazer isso sem seu melhor jogador, Tyrese Haliburton, e outra peça-chave: Myles Turner, que foi para os Bucks na free agency.

O Thunder, por sua vez, entra com arrogância; já conquistou uma vitória e está pronto para mais. Ansioso para o grande jogo desta noite?

Datas importantes da temporada 2025-26 da NBA

21 de outubro: Início da temporada regular

31 de outubro: Início da fase de grupos da Copa da NBA

1º de novembro: Jogo da NBA na Cidade do México 2025 (Pistons x Mavericks)

28 de novembro: Fim da fase de grupos da Copa da NBA

9 e 10 de dezembro: quartas de final da Copa da NBA

13 de dezembro: semifinais da Copa da NBA

16 de dezembro: finais da Copa da NBA

25 de dezembro: Dia de Natal (cinco jogos)

15 de janeiro: Jogos da NBA em Berlim (Magic vs. Grizzlies)

18 de janeiro: Jogos da NBA em Londres (Magic vs. Grizzlies)

20 a 24 de janeiro: Semana de Rivais da NBA

1º de fevereiro: NBA Pioneers Classic (Bucks x Celtics)

5 de fevereiro: Prazo final para negociação

13 a 15 de fevereiro: Fim de semana do NBA All-Star

12 de abril: Fim da temporada regular



