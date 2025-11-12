Basquete

Onde assistir Thunder x Lakers hoje na NBA (12/11/25)

Como assistir Lakers x Thunder: informações sobre transmissão ao vivo, canal de TV e horário do jogo

Escrito por Anny Malagolini
Onde assistir Thunder x Lakers hoje na NBA Foto: Simonkr/Getty Images

O Oklahoma City Thunder tentará estender sua sequência de cinco vitórias consecutivas em casa ao enfrentar o Los Angeles Lakers nesta quarta-feira, 12 de novembro de 2025, no Paycom Center. Saiba onde assistir e se LeBron James joga hoje.

Horário do jogo Thunder x Lakers hoje

Este jogo da NBA está programado para começar às 23h30 (horário de Brasília) e a transmissão na Disney+ e também serviço da NBA, chamado de NBA Pass, em site oficial.

O Oklahoma City Thunder, atual campeão, recebe o Los Angeles Lakers hoje à noite para um dos melhores jogos da NBA desta semana. O Thunder está a caminho de mais uma grande temporada, com 10 vitórias e 1 derrota, e os Lakers não estão muito atrás, com 7 vitórias e 3 derrotas. As potências da Costa Oeste ainda não se enfrentaram nesta temporada, mas empataram em 1 a 1 nos dois jogos que disputaram em abril passado.

Os Lakers estão atualmente em quarto lugar na Conferência Oeste, com um recorde de 8 vitórias e 3 derrotas. Eles vêm de uma vitória por 121 a 111 sobre o Charlotte Hornets, liderados por Luka Dončić, que terminou com 38 pontos, sete assistências e seis rebotes.

O Thunder lidera a Conferência Oeste com um recorde de 11-1 e está em uma sequência de três vitórias consecutivas. Sua vitória mais recente foi contra o Golden State Warriors por 126 a 102 na noite de terça-feira. Shai Gilgeous-Alexander foi o cestinha da equipe com 28 pontos e 11 assistências na vitória.

LeBron não joga. O atleta continua afastado para tratamento de lesão.

