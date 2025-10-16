Onde assistir Timberwolves x Chicago Bulls: transmissão da NBA hoje

Nesta quinta-feira, 16 de outubro, o Minnesota Timberwolves viaja para Chicago, Illinois, para enfrentar o Chicago Bulls no United Center, em jogo da pré-temporada da NBA. No Brasil, a partida começa às 21h (de Brasília).

Onde assistir Timberwolves x Bulls

Nesta quinta-feira, os fãs podem assistir o jogo ao vivo na NBA League Pass – serviço oficial de streaming da liga. O jogo está marcado para às 21h, no United Center.

Sejamos sinceros, aquela vitória de 60 pontos sobre os Loong-Lions não foi exatamente um jogo de basquete. Foi mais um treino com arbitragem. Mas é para isso que serve a pré-temporada: um pouco de entretenimento, um pouco de teste de laboratório e um lembrete coletivo de que o importante é sair inteiro para o início oficial da temporada.

Depois de duas derrotas seguidas na prorrogação, o Minnesota Timberwolves precisava de um jogo assim, uma partida para limpar o gosto amargo. Um lembrete de que o time ainda é capaz de colocar 134 pontos no placar quando o adversário defende como uma cadeira dobrável esquecida no depósito da Home Depot. Nenhum titular entrou em quadra, e mesmo assim os Wolves transformaram a partida em espetáculo, quase um show dos Globetrotters versão NBA.

Agora o verdadeiro teste vem aí: o Chicago Bulls. Um time preso há anos no meio do caminho, bom demais para ser ruim, mas mediano demais para competir de verdade. O Bulls é aquele participante do fantasy que faz boas escolhas, mas nunca arrisca o suficiente para ser campeão.

Do outro lado, o Minnesota vive um momento interessante. A era Anthony Edwards começou de vez, o clima é positivo e o elenco parece afinado. O duelo contra o Chicago será o último ensaio antes da estreia oficial, a chance ideal para ajustar detalhes e entrar na temporada com ritmo.

Neste ponto, os Wolves não precisam provar nada. Só precisam parecer com o time que venceu Lakers e Warriors nos playoffs da primavera passada. Se os titulares mostrarem entrosamento, está tudo no caminho certo.

Para quem perdeu o massacre contra os Loong-Lions, o jogo de quinta-feira contra o Bulls será transmitido pela FanDuel Sports Network North, que segue oferecendo 30 dias gratuitos para novos assinantes. A partida também estará disponível na KFAN FM, no aplicativo oficial dos Wolves e na iHeart Radio.

O recado é simples: estamos a uma semana do basquete de verdade. Chega de placares com “Anthony Edwards jogou seis minutos” ou “Julius Randle só no aquecimento”. Em breve, serão 48 minutos para descobrir se o Minnesota realmente pode escalar a montanha do Oeste.

Os Bulls são apenas o aperitivo. A temporada regular é o prato principal. E se os Wolves quiserem ser levados a sério, não podem se esquecer de entrar em quadra com fome e com a faca na mão.