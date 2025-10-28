Onde assistir Warriors x Clippers hoje e palpite da NBA

O Golden State Warriors retorna ao Chase Center para o segundo jogo consecutivo, desta vez na terça-feira, 28 de outubro, contra o Los Angeles Clippers. O jogo está programado para começar às 23h (horário de Brasília), com cobertura ao vivo.

Em que canal assistir Golden State Warriors x Clippers

O jogo do Golden State Warriors x Clippers serão transmitidos pela Prime Video e NBA League Pass, o serviço oficial de streaming. O jogo começa às 23h.

Os Warriors e os Clippers entraram na temporada com os dois elencos mais velhos da NBA em média de idade. As duas equipes tinham um total combinado de 8 jogadores com 35 anos ou mais na abertura da temporada, em comparação com apenas seis no restante da liga.

Os Warriors se recuperaram da primeira derrota da temporada na sexta-feira à noite em Portland (139-119) com uma vitória na segunda-feira à noite sobre o Memphis Grizzlies (131-118). O Golden State mostrou um novo nível de poder ofensivo nessa vitória, com quatro jogadores, além de Steph Curry e Draymond Green, marcando pelo menos 20 pontos, com destaque para o duplo-duplo de Jonathan Kuminga, que anotou 25 pontos e 10 rebotes, com aproveitamento de 9 de 14 nos arremessos. Os Warriors chegam à noite de terça-feira na liderança da Divisão do Pacífico, com meio jogo de vantagem sobre o Clippers.

Os Clippers viajam para o norte, até São Francisco, embalados por duas vitórias consecutivas sobre o Phoenix Suns (129-102) e o Portland Trail Blazers (114-107), melhorando seu recorde para 2-1 na temporada. A partida de terça-feira marca o primeiro jogo fora de casa da equipe desde a derrota por 129-108 para o Utah Jazz na estreia da temporada, mas as atuações de 30 pontos de James Harden e Kawhi Leonard contra Phoenix e Portland, respectivamente, representam o caminho mais promissor da equipe rumo aos playoffs. Leonard liderou a equipe com 30 pontos e 10 rebotes, ajudando os Clippers a vencerem o Portland no domingo.

Palpite: Golden State Warriors vencem. Probabilidade de Over 224,5 pts.