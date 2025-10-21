Basquete

Saiba onde assistir Thunder x Rockets: transmissão da NBA hoje

Houston Rockets enfrenta o atual campeão da NBA, o Oklahoma City Thunder

Escrito por Anny Malagolini
Onde assistir Thunder x Rockets Foto: Gerada por IA

Nesta terça-feira, 21 de outubro, começa oficialmente a temporada da NBA 2025-2026 com um emocionante jogo entre Thunder x Rockets. A partida deve começar às 20h30 (de Brasília).

Em qual canal assistir Thunder x Rockets

Nesta terça-feira, os fãs podem assistir o jogo ao vivo na Prime Vídeo e também NBA League Pass – serviço oficial de streaming da liga. A disputa é no Paycom Center, Oklahoma City, OK.

A temporada passada foi histórica para Shai Gilgeous-Alexander e o Oklahoma City Thunder. Eles estabeleceram um recorde da franquia, vencendo 68 jogos na temporada regular e conquistando o primeiro título da NBA desde que se mudaram para Oklahoma City em 2008. Agora, eles buscam se tornar o primeiro time a vencer campeonatos consecutivos desde os Warriors em 2017 e 2018.

“Tivemos bastante tempo para aproveitar, pensar e nos divertir, e acho que podemos dizer que podemos simplesmente aproveitar. Eu sei que sim”, disse Gilgeous-Alexander no dia da imprensa do Thunder. “Mas seria péssimo perder o campeonato da NBA em 2026, então esse é o novo foco. Esse é o novo objetivo.”

O Thunder traz de volta 14 dos 15 jogadores do time campeão da temporada passada e garantiu três de seus maiores destaques para extensões de longo prazo na offseason. Gilgeous-Alexander, MVP da liga e das finais do ano passado, assinou uma extensão de contrato supermax de 4 anos no valor de US$ 285 milhões .

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

