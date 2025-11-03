Transmissão Celtics x Jazz: onde assistir e horário da NBA hoje

Partida entre Celtics x Jazz acontece nesta segunda-feira (03), pela temporada regular da NBA; saiba onde assistir ao vivo

O Boston Celtics e o Utah Jazz se enfrentam no TD Garden, em Boston, Massachusetts, nesta segunda-feira, 3 de novembro de 2025. Até o momento na temporada 2025-2026 da NBA, os Celtics venceram três jogos e perderam quatro, enquanto o Jazz venceu duas partidas e perdeu quatro.

Os Celtics ocupam a 12ª posição na Conferência Leste. Os Jazz estão em 13º lugar na Conferência Oeste.

Jayson Tatum, astro dos Celtics, continua afastado das quadras devido à ruptura do tendão de Aquiles sofrida na segunda rodada dos playoffs da NBA.

Celtics x Jazz: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo entre Celtics x Jazz não possui transmissão na TV. Entretanto, você pode assinar o serviço da NBA, chamado de NBA Pass, em site oficial, e assinar de acordo com os valores disponíveis. O início da partida está marcado para às 21h30 (horário de Brasília).

Nesta temporada, os Celtics venceram duas das três partidas em que foram considerados favoritos.

Os Celtics marcam 111,6 pontos por jogo, o que representa 9,6 pontos a menos do que os 121,2 pontos permitidos pelo Jazz.

Os Celtics convertem 15,4 cestas de três pontos por jogo (sétima maior marca da liga), com aproveitamento de 32,6% da linha de três (26ª melhor marca da NBA). Eles acertam 1,1 cestas de três pontos a mais por partida do que seus adversários, que convertem 14,3 por jogo com aproveitamento de 36,9%.

Estatísticas, probabilidades e análises do Jazz

O Jazz sofreu uma desvantagem de 3,9 pontos por jogo (marcando 117,3 pontos por jogo, 15º na liga, enquanto sofre 121,2 pontos por partida, 25º na NBA) e tem um saldo de pontos negativo de 23.

O Jazz marca uma média de 117,3 pontos por jogo, o que representa 7,0 pontos a mais do que os 110,3 pontos que o Celtics sofre.

O Jazz ocupa a 19ª posição na liga em cestas de 3 pontos convertidas (12,7 por jogo) e a terceira pior posição em percentual de acerto de 3 pontos (31,9%).