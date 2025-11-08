Esporte

Batida de Bortoleto: Sauber divulga estado de saúde do piloto

Acidente aconteceu quando piloto estava a 339 quilômetros por hora

Escrito por Anny Malagolini
Batida de Bortoleto Foto: Stake F1 Team Kick Sauber

Gabriel Bortoleto escapou ileso de um acidente assustador na corrida sprint do Grande Prêmio do Brasil, confirmou a equipe Sauber neste sábado, 7 de novembro. A batida aconteceu no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Como está Bortoleto após batida?

Bortoleto sofreu um forte acidente na curva 1 na última volta da corrida sprint em Interlagos, enquanto disputava o 10º lugar com o piloto da Williams, Alex Albon.

De acordo com a Sauber, Gabriel Bortoleto recebeu alta do centro médico e a equipe agora corre contra o tempo para a classificação para o GP do Brasil de Fórmula 1. O piloto paulista inicialmente fez contato com a parede de concreto onde fica o muro dos boxes, quase atingindo o carro de Albon antes de bater na barreira do lado de fora da pista.

Foi alegado que Bortoleto estava correndo a 339 quilômetros por hora (210,6 mph) no momento do acidente.

Sensores instalados no veículo teriam registrado forças de 34G no primeiro impacto com a parede, aumentando para 57G no segundo impacto – um total combinado de 91G.

Apesar de ter relatado que não sofreu ferimentos no incidente, a violência do acidente – que resultou na queda do volante do carro de Bortoleto – fez com que o jovem de 21 anos precisasse ir ao centro médico.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Grid de Largada da Fórmula 1 no Brasil tem Norris na Pole Position

UFC hoje: horário e onde assistir o UFC 111 em Vegas

Treino classificatório F1 hoje: horário e onde assistir GP do Brasil 2025

Horário da corrida Sprint da F1 em Interlagos hoje

Horário do treino da Fórmula 1 e Sprint hoje em Interlagos

Horários da Fórmula 1 em São Paulo: treinos, classificatório e corrida de domingo

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes