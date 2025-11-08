Batida de Bortoleto: Sauber divulga estado de saúde do piloto
Acidente aconteceu quando piloto estava a 339 quilômetros por hora
Gabriel Bortoleto escapou ileso de um acidente assustador na corrida sprint do Grande Prêmio do Brasil, confirmou a equipe Sauber neste sábado, 7 de novembro. A batida aconteceu no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.
Como está Bortoleto após batida?
Bortoleto sofreu um forte acidente na curva 1 na última volta da corrida sprint em Interlagos, enquanto disputava o 10º lugar com o piloto da Williams, Alex Albon.
De acordo com a Sauber, Gabriel Bortoleto recebeu alta do centro médico e a equipe agora corre contra o tempo para a classificação para o GP do Brasil de Fórmula 1. O piloto paulista inicialmente fez contato com a parede de concreto onde fica o muro dos boxes, quase atingindo o carro de Albon antes de bater na barreira do lado de fora da pista.
Foi alegado que Bortoleto estava correndo a 339 quilômetros por hora (210,6 mph) no momento do acidente.
Sensores instalados no veículo teriam registrado forças de 34G no primeiro impacto com a parede, aumentando para 57G no segundo impacto – um total combinado de 91G.
Apesar de ter relatado que não sofreu ferimentos no incidente, a violência do acidente – que resultou na queda do volante do carro de Bortoleto – fez com que o jovem de 21 anos precisasse ir ao centro médico.