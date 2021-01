Classificação do Brasileirão: veja como ficou a tabela após a 28ª rodada

A 28ª rodada do Brasileirão terminou nesta quinta-feira (07) com resultados inesperados que movimentaram principalmente o meio e a parte de baixo da tabela. O líder São Paulo tropeçou, mas teve a sorte de contar com a vitória do Fluminense no clássico contra o Flamengo. Assim, confira como ficou a classificação do Brasileirão.

Enquanto isso, Palmeiras, Corinthians, Atlético-MG e Santos não jogaram nessa rodada, já que os jogos pela Libertadores aconteceram durante a semana.

Como fica a tabela do Brasileirão?

O Grêmio garantiu os três pontos diante do Bahia na quarta (06) por 2 a 1. Assim, em 5º, o time gaúcho fica ainda mais perto do G4 na classificação do Brasileirão, tendo quarenta e oito pontos.

No clássico carioca Fla-Flu, o Flamengo abriu o jogo, mas tomou a virada do Fluminense em 2 a 1 na segunda etapa, perdendo a chance de diminuir a diferença com o líder. Então, com esse resultado, o Mengo cai para o 4ºlugar, com quarenta e nove pontos.

Líder do Campeonato com folga, o São Paulo tropeçou essa rodada diante do Bragantino. Por 4 a 2, o time do interior paulista pintou e bordou. Ainda assim, o tricolor se mantém na liderança, com cinquenta e seis, ou seja, sete pontos de vantagem.

O Internacional entrou em campo nesta quinta (07) com o propósito de subir na tabela. Contra o Ceará, venceu por 2 a 0, garantiu os três pontos e agora está em segundo lugar, com cinquenta pontos.

Confira a Classificação do Brasileirão 2020 atualizada

1 São Paulo – 56 pontos

2 Internacional– 50 pontos

3 Atlético-MG – 49 pontos

4 Flamengo – 49 pontos

5 Grêmio – 48 pontos

6 Palmeiras – 44 pontos

7 Fluminense – 43 pontos

8 Santos – 39 pontos

9 Corinthians – 39 pontos

10 Athletico-PR – 37 pontos

11 Ceará – 36 pontos

12 Atlético Goianiense – 35 pontos

13 Bragantino – 34 pontos

14 Sport – 32 pontos

15 Fortaleza – 31 pontos

16 Vasco – 29 pontos

17 Bahia – 28 pontos

18 Goiás – 26 pontos

19 Botafogo – 23 pontos

20 Coritiba – 21 pontos

Jogos da 29ª rodada do Brasileirão

As equipes voltam a jogar neste fim de semana, com todas as vinte equipes em campo, começando no sábado (09) e seguindo com a rodada até quarta (13), com uma única partida. Então, confira quais os jogos e horários.

No sábado:

Sport x Palmeiras – 19h

Coritiba x Athletico-PR – 19h

Fortaleza x Grêmio – 21h

No domingo:

Flamengo x Ceará – 16h

São Paulo x Santos – 16h

Internacional x Goiás – 18h15

Atlético Goianiense x Bahia – 18h15

Vasco x Botafogo – 20h30

Na segunda-feira:

Bragantino x Atlético-MG – 20h

Na quarta-feira:

Corinthians x Fluminense – 21h30