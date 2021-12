Calendário completo da Fórmula 1 em 2022 e todos os pilotos

Depois de uma temporada completamente equilibrada e acirrada em 2021 na Fórmula 1, os apaixonados por automobilismo já contam os dias para o início da próxima edição do automobilismo ao redor do mundo. Com mudanças de pilotos e novos carros, o calendário da temporada 2022 da Fórmula 1 promete grandes emoções.

Quando começa a Fórmula 1 em 2022? Calendário completo

A nova temporada da Fórmula 1 começa em 20 de março de 2022 em Bahrein, no Oriente Médio, pelo Circuito Internacional do Bahrein. Com 23 corridas, promete ser o maior da história. O campeonato termina em 20 de novembro em Abu Dhabi.

O calendário também conta com a estreia de Miami, nos Estados Unidos, enquanto as etapas de Austrália, Canadá, Singapura e Japão estão de volta ao campeonato depois de serem canceladas em 2021 por conta da pandemia. A China, entretanto, continua sem aparecer na liga.

Confira o calendário completo da Fórmula 1 em 2022.

GP de Bahrein – 18 a 20 de março de 2022 no Circuito Internacional do Bahrein

GP da Arábia Saudita – 25 a 27 de março no Circuito Internacional de Jeddah

GP da Austrália – 08 a 10 de abril no Circuito de Albert Park

GP de Emilia Romagna – 22 a 24 de abril no Autódromo Enzo e Dino Ferrari

GP de Miami – 06 a 08 de maio no Miami Gardens

GP da Espanha – 20 a 22 de maio no Circuito da Catalunha

GP de Monaco – 27 a 29 de maio no Circuito de Mônaco

GP de Azerbaijão – 10 a 12 de junho no Circuito Urbano de Baku

GP do Canadá – 17 a 19 de junho no Circuito Gilles Villeneuve

GP da Grã-Bretanha – 01 a 03 de julho no Circuito de Silverstone

GP da Áustria – 08 a 10 de julho no Red Bull Ring

GP da França – 22 a 24 de julho no Circuito Paul Ricard

GP da Hungria – 29 a 31 de julho no Hungaroring

GP da Bélgica – 26 a 28 de agosto no Circuito de Spa-Francorchamps

GP da Holanda – 02 a 04 de setembro no Circuito de Park Zandvoort

GP da Itália – 09 a 11 de setembro no Circuito de Monza

GP da Rússia – 23 a 29 de setembro no Autódromo de Sóchi

GP de Singapura – 30 de setembro a 02 de outubro no Circuito Urbano de Marina Bay

GP do Japão – 07 a 09 de outubro no Circuito de Suzuka

GP dos Estados Unidos – 21 a 23 de outubro no Circuito das Américas

GP do México – 28 a 30 de outubro no Autódromo Hermanos Rodríguez

GP do Brasil – 11 a 13 de novembro no Autódromo José Carlos Pace

GP de Abu Dhabi – 18 a 20 de novembro no Circuito de Yas Marina

Quais são os pilotos da Fórmula 1 2022?

Outra mudança significativa na próxima temporada é no painel de pilotos. As equipes continuam, enquanto muitos competidores trocaram de marcas para agitar ainda mais a competição nas pistas.

O destaque fica para George Russell, piloto de 23 anos, que decidiu trocar a Willians para ser colega de equipe de Lewis Hamilton na Mercedes. Em seu lugar, o tailandês Alexander Albon será o segundo piloto ao lado de Latifi da Williams.

Enquanto isso, Valtteri Bottas vai dirigir pela Alfa Romeo ao lado do chinês Guanyu Zhou, após a saída de Antonio Giovinazzi para a Fórmula E.

Confira o quadro completo dos pilotos e suas respectivas equipes em 2022 na Fórmula 1.

Carros os novos carros da Fórmula 1

Assim como o calendário e as equipes, os carros também sofreram alterações para a edição do campeonato da categoria número um do automobilismo mundial.

As diferenças de um ano para o outro nos carros são extremamente notáveis. Para começar, a diferença na asa é que elas têm uma forma completamente diferente, desde o alinhamento até a forma das placas terminais. Em 2022, a asa foi projetada para ser mais “neutra”, isto é, menos sensível e promete ajudar ainda mais o motorista quando está correndo atrás de outro carro.

As rodas também mudaram. Em 2022, as rodas serão de 18 polegadas com pneus de baixo perfil, além das tampas de roda sendo obrigatórias.

A traseira também é outra grande diferença entre um ano para o outro. Na temporada 2022, os carros terão pontas laminadas superiores em vez de placas retas, ajudando a atrair o fluxo de ar que sai do carro para cima e sobre o carro seguinte ao invés de diretamente nele.

A aparência dos carros de 2022 também são diferente, uma vez que são mais “limpos”, enquanto o peso aumenta em 5%, de 752kg para 790kg, mas com muito mais segurança.

Veja as comparações dos carros em 2021 e 2022.

