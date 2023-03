Conheça os 20 pilotos da Fórmula 1 em 2023 e suas equipes

Grande Prêmio do Bahrein será transmitido na Bandeirantes, na TV aberta para todo o Brasil ao vivo

A nova temporada da Fórmula 1 vai começar! Vinte pilotos marcam presença nos mais famosos circuitos mundo afora em busca do tão sonhado título. Atual campeão, Max Verstappen, da Red Bull, busca o terceiro troféu da carreira. Saiba quem são os competidores da temporada e todos os detalhes da primeira prova no ano.

Serão três treinos livres, um classificatório e a corrida entre os dias 3, 4 e 5 de março, no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir. No domingo, os pilotos vão correr por 57 voltas.

Cada competidor representa a sua equipe nos circuitos. Eles correm os treinos livres, o classificatório e a corrida em busca da tão sonhada vitória, o pódio e o troféu ao fim da temporada.

Quem são os pilotos da Fórmula 1 em 2o23?

Dez equipes disputam a Fórmula 1, a elite do automobilismo. São dois pilotos para cada time, com o total de vinte pilotos nas pistas em toda a temporada.

RED BULL

A Red Bull, equipe austríaca da Fórmula 1, traz o atual campeão Max Verstappen e o mexicano Sérgio Perez para as corridas da temporada 2023.

Verstappen é o favorito na competição. Ele busca o terceiro título da sua carreira. Verstappen venceu em 2021, 2022 e agora quer novamente o prêmio.

Já Perez quer fazer história mais uma vez e quem sabe conquistar o seu primeiro troféu na Fórmula 1. Na temporada passada, o mexicano ganhou o Grande Prêmio de Monaco e em Singapura.

FERRARI:

A italiana Ferrari é composta pelo monegasco Charles Leclerc e o espanhol Carlos Sainz. Nenhum dos dois pilotos tem títulos na Fórmula 1.

Leclerc chegou perto de conquistar o seu primeiro título no ano passado, mas sofreu com erros da sua equipe e problemas no carro. Ele venceu os GP's de Bahrein, Austrália e Áustria. O monegasco ficou em segundo lugar na tabela geral dos pilotos.

Sainz, por outro lado, venceu a primeira corrida da sua carreira no ano passado, na Inglaterra. Na classificação geral, o espanhol ficou em quinto lugar.

MERCEDES:

A Mercedes, do Reino Unido, traz os dois britânicos Lewis Hamilton e George Russell. A dupla promete muita ação e emoção para os torcedores da Mercedes depois de um ano complicado nas pistas.

O sete vezes campeão Hamilton busca o oitavo troféu da carreira. No ano passado, ele teve problemas com o seu carro e por isso acabou em sexto lugar. Este ano, promete fazer diferente.

Já Russell, novato na equipe, também aparece como boa aposta dos apaixonados por automobilismo. No ano passado, ele ganhou o Grande Prêmio do Brasil, em Interlagos.

MCLAREN:

A McLaren tem em seu quadro de pilotos o britânico Lando Norris e o australiano Oscar Piastri. Mesmo sem títulos na F1, a dupla pode surpreender nas pistas.

Lando fez uma boa temporada em 2022. Ele não venceu nenhuma corrida, mas fechou em sétimo lugar.

Já Oscar substituiu Daniel Ricciardo, que deixou a Fórmula 1 ao fim do ano passado. Ele é a grande novidade da Fórmula 1 depois de trocar a Alpine pela equipe laranja.

ALPINE:

Outra equipe com novidades é a Alpine, que traz os franceses Pierre Gasly e Esteban Ocon.

Gasly trocou a AlphaTauri pelo time da Alpine e, com isso, terá de mostrar porque merece a vaga na linha titular. O francês não ganhou corridas na temporada passada, garantindo a 14ª posição na classificação geral.

Já Ocon terminou a temporada em oitavo lugar, também sem vencer provas.

ALFA ROMEO:

Com o chinês Zhou Guanyu e o finlandês Valtteri Bottas, a Alfa Romeo é uma das poucas equipes que não alterou o seu quadro de pilotos para a nova temporada da F1.

Os dois pilotos não acumulam títulos no automobilismo, mas prometem fazer bonito nas pistas. Zhou ficou em 18º lugar na classificação, sem vencer corridas.

O veterano Bottas também não ganhou corridas depois de sair do lado do companheiro Hamilton, na Mercedes. Ele fechou em 10º lugar no ano passado.

HAAS:

O dinamarquês Kevin Magnussen segue como piloto titular da Haas, enquanto o alemão Nico Hulkenberg substituiu o filho de Schumacher e garante a vaga titular.

Kevin fechou a temporada passada em 13º lugar, sem vitórias na competição.

Já Hulkenberg chegou a disputar algumas corridas, sem pontos na última colocação.

ALPHATAURI:

Com a saída de Pierre Gasly, a AlphaTauri trouxe o holandês Nyck de Vries para correr ao lado do japonês Yuki Tsunoda na nova temporada da Fórmula 1.

Nenhum dos dois competidores tem títulos na elite do automobilismo. No ano passado, Yuki fechou em 17º lugar com 12 pontos, sem vencer corridas.

Já Nyck, que chegou a disputar corridas, ficou em penúltimo lugar com dois pontos. Ele substitui Pierre Gasly.

ASTON MARTIN:

Duas vezes campeão da Fórmula 1, o espanhol Fernando Alonso trocou a Alpine pela Aston Martin. Este ano, o veterano estará vestindo as cores verde e branco. Ao seu lado, o canadense Lance Stroll.

Alonso foi campeão em 2005 e 2006. No ano passado, ficou em nono lugar mas sem vitórias nas corridas.

Já Lance também não venceu nenhuma prova na temporada passada, além de ficar na 15ª posição da classificação geral.

WILLIAMS:

Outro elenco que fez mudanças em seu plantel foi a Williams. O anglo-tailandês Alexander Albon continua, mas o americano Logan Sargean substituiu Nicholas Latifi.

Nenhum dos dois competidores tem títulos na F1. Porém, eles prometem fazer uma boa edição do torneio em busca da parte de cima da classificação. Albon ficou em 19º lugar no ano passado

Logan Sargeant vai correr pela primeira vez na Fórmula 1. Ele substituiu Nicholas Latifi.

O que muda na F1 em 2023?

Não é só o visual e o estilo no lado de fora dos carros na Fórmula 1 que sofrem mudanças. Em cada novo ano, mudanças são realizadas para melhorar a potência dos automóveis.

Quanto à aerodinâmica dos carros, pequenas mudanças foram feitas no assoalho. Os carros também estão mais altos, enquanto as bordas foram para 15 mm. Já o peso do carro passou para 796 kg.

Além disso, o item chamado de roll hoop, que fica acima da cabeça do piloto enquanto ele está dentro do carro, também passou por melhorias visando a segurança, capaz de resistir a impactos.

Quem são os favoritos da Fórmula 1?

Ainda é cedo para dizer, mas Max Verstappen, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Sergio Pérez, George Russell e Carlos Sainz carregam o favoritismo na nova temporada da F1.

Atual campeão, Verstappen, da Red Bull, busca o tricampeonato. O piloto de 25 anos pode conquistar o mais um troféu da elite do automobilismo pelo terceiro ano consecutivo.

Enquanto isso, Charles Leclerc, da Ferrari, também pode pintar como o grande favorito ao título. Na temporada passada, o monegasco sofreu com erros da equipe italiana que o fizeram perder pontos desnecessários e até mesmo corridas. O seu companheiro, Carlos Sainz, também deve incomodar na parte da frente da tabela.

Na Mercedes, Lewis Hamilton também aparece como favorito na temporada. O britânico busca o oitavo título, especialmente porque está próximo de se aposentar das pistas. No ano passado, Hamilton não conseguiu uma boa colocação e sofreu com problemas no carro.

Já Russell, piloto da Mercedes, também é boa aposta dos torcedores da Fórmula 1. Em estreia na nova equipe pelo ano passado o britânico foi muito bem, terminando em quarto lugar com 275 pontos.

