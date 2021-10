Saiba como assistir os jogos da semifinal da Copa do Brasil 2021 (20/10)

A Copa do Brasil realiza nesta quarta-feira, 20 de outubro de 2021, os jogos de ida da semifinal do torneio. São quatro clubes na disputa pelas duas vagas na decisão, que nesta temporada terá um confronto inédito na final. Confira quais equipes continuam na briga pelo título, onde assistir os jogos das semifinais e datas dos duelos.

Quais os jogos da semifinal da Copa do Brasil 2021?

Seguem vivos na disputa pelo título da Copa do Brasil 2021 as equipes do Atlético Mineiro, Athletico, Flamengo e Fortaleza. O sorteio realizado pela CBF nas fases anteriores definiu todo o chaveamento da competição até a final e ficou definido que os confrontos da semi são: Athletico x Flamengo e Atlético Mineiro x Fortaleza.

Dessa forma, a final da Copa do Brasil desta temporada terá um confronto inédito, pois entre as quatro possíveis decisões, nenhuma ocorreu na história do torneio até então.

Onde assistir as semifinais da Copa do Brasil?

A Rede Globo é a detentora dos direitos de transmissão da Copa do Brasil 2021 e transmite os jogos em seu canal aberto, mas também na tv fechada. Nas opções de canal por assinatura, a transmissão ocorre no SporTV, SporTV2 ou SporTV3, mas também no Premiere.

Athletico x Flamengo

O duelo de Rubro-negros, que decidiu o título do torneio em 2013, conquistado pelo Flamengo, dessa vez irá definir um dos finalistas da edição dos jogos da Copa do Brasil de 2021. O primeiro confronto ocorre no dia 20 de outubro, na Arena da Baixada, a partir das 21h30.

O duelo terá transmissão da Globo para parte de sua rede e do canal esportivo do SporTV, além do Premiere. A partida de volta entre as equipes já possui data e local definidos, e ocorre no Maracanã, mas dia 27 de outubro.

Atlético Mineiro x Fortaleza

Atual líder e o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro da Série A, Atlético Mineiro e Fortaleza definem o outro finalista da Copa do Brasil 2021. Os clubes iniciam a disputa por uma vaga na final também na quarta-feira, 20, mas no Estádio Mineirão, a partir das 21h30.

Assim como o confronto entre Athletico PR x Flamengo, o confronto do Galo e do Leão do Pici também terá transmissão da Globo na tv aberta, mas apenas para as regiões de Minas Gerais e Ceará. Na fechada, o SporTV 2 e o Premiere exibem o confronto. Duelo de volta ocorre no dia 27, no Estádio Castelão.

Quais os maiores campeões da Copa do Brasil?

Dono de seis títulos da Copa do Brasil, o Cruzeiro é o maior campeão do torneio, seguido pelo Grêmio, com cinco, e o Palmeiras que possui quatro. Com três canecos estão a equipe do Corinthians, mas também o Flamengo, que pode conquistar sua quarta taça de Copa do Brasil nesta temporada.

Caso avance dos jogos de semifinal da Copa do Brasil 2021, a equipe carioca chegará à sua oitava final, enquanto o Galo irá disputar o título pela segunda vez, assim como o Athletico. Por fim, o Fortaleza chega pela primeira vez na semi do torneio e pode ir à sua primeira decisão.

Cruzeiro – 6 títulos (1993, 1996, 2000, 2003, 2017, 2018)

Grêmio – 5 títulos (1989, 1994, 1997, 2001,2016)

Palmeiras – 4 títulos (1998, 2012, 2015, 2020)

Corinthians – 3 títulos (1995, 2002, 2009)

Flamengo – 3 títulos (1990, 2006, 2013)

Atlético Mineiro – 1 título (2014)

Athletico PR – 1 título (2018)

Criciúma – 1 título (1991)

Paulista – 1 título (2005)

Fluminense – 1 título (2007)

Vasco – 1 título (2011)

Sport – 1 titulo (2008)

Santos – 1 título (2010)

Internacional – 1 título (1992)

Juventude – 1 título (1999)

Santo André – 1 título (2004)