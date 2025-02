Jogo do Galo hoje: assistir ao vivo Tocantinópolis x Atlético-MG na Copa do Brasil

Jogo do Galo hoje: assistir ao vivo Tocantinópolis x Atlético-MG na Copa do Brasil

Nesta terça-feira, 18 de fevereiro, Atlético-MG e Tocantinópolis entram em campo. O jogo do galo será disputado no estádio Ribeirão, em Tocantinópolis, no interior do Tocantins. Essa é a primeira disputa da Copa do Brasil, às 18h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo na TV e internet.

Onde vai passar o jogo do Galo e Tocantinópolis?

Pela Copa do Brasil, o jogo do Atlético-MG e Tocantinópolis ocorre hoje, 18 de fevereiro de 2025, com transmissão ao vivo pelo Sportv e Premiere. Para assistir online, o torcedor pode acessar o Premiere através do serviço de streaming Globoplay.

É necessário ser assinante do Premiere ou adquirir o pacote específico que inclui o canal. Após o login no Globoplay, vá à seção “Agora na TV” e selecione o canal Premiere para acompanhar a partida.

Embora não transmita os jogos ao vivo, a GaloTV, canal oficial do Atlético Mineiro no YouTube, oferece conteúdos exclusivos, como pré-jogo, bastidores e entrevistas com jogadores e comissão técnica. É uma alternativa para os torcedores que desejam se aprofundar nos preparativos e análises antes e depois da partida.

Quem vai ser escalado no jogo do Galo?

O Tocantinópolis vem com Jefferson; Magnum, Pedrão, Gustavo e Rodriguinho; Bideli, Kamdem e Rian; Alan Maia, Chaparral (Madson) e Daivison.

Já o Galo tem Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino, Gustavo Scarpa e Rubens (Rony); Cuello e Hulk.

Premiação da Copa do Brasil

Confira as crifras que serão pagas na premiação da Copa do Brasil de 2025 em cada fase. O campeão leva R$ 77 milhões ao vencer a final da competição. O valor é entregue pela própria CBF ao fim da temporada.

1ª fase | 80 clubes

Grupo I (Série A): R$ 1.543.500

2ª fase | 40 clubes

Grupo I (Série A): R$ 1.874.250

3ª fase | 20 clubes + 12 clubes = 32 clubes

Grupo I (Série A): R$ 2.315.250

Oitavas de final

Grupo I (Série A): R$ 3.638.250

Quartas de final

Grupo I (Série A): R$ 4.740.750

Semifinal

Grupo I (Série A): R$ 9.922.500

Final (vice-campeão)

Grupo I (Série A): R$ 33.075.000

Final (campeão)

Grupo I (Série A): R$ 77.175.000

