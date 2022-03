Atlético GO x Nova Venécia: onde assistir e horário do jogo (15/3)

Atlético GO x Nova Venécia: onde assistir e horário do jogo (15/3)

Atlético GO e Nova Venécia jogam nesta terça (15), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela segunda fase da Copa do Brasil. Com a bola rolando às 19h, confira a seguir todos os detalhes da partida e onde assistir Atlético GO x Nova Venécia hoje ao vivo.

Onde assistir Atlético GO x Nova Venécia

O jogo do Atlético GO x Nova Venécia hoje vai passar no canal SporTV e pay-per-view Premiere, a partir das 19h, horário de Brasília.

A plataforma do pay-per-view do Premiere, pode ser encontrada por R$49,90 até R$89,90.

Onde vai passar o jogo do Atlético GO e Nova Venécia

Data: 15/03/2022

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia

TV: SporTV e Premiere

Stream: Premiere

+ Copa do Brasil 2022: valores da premiação

Escalação de Atlético GO x Nova Venécia

Atlético GO

O elenco do Atlético venceu o União Rondonópolis por 3 a 0 na primeira fase da Copa do Brasil e, por isso, entra em campo nesta terça-feira para disputar mais uma vaga na competição. O grupo vem de uma vitória em cima do Morrinhos, pelas quartas do Campeonato Goiano, garantindo-se na semifinal. Por isso, entra em campo com todo o gás necessário para vencer.

Escalação: Luan Polli; Dudu, Wanderson, Ramon Menezes, Arthur Rezende; Gabriel, Marlon Freitas, Wellington Rato, Jorginho; Léo Pereira e Leandro Barcia

Nova Venécia

O elenco do Nova Venécia entra em campo nesta terça-feira depois de vencer o Desportiva no Campeonato Capixaba, no último fim de semana da competição. Com isso, deve colocar com a camisa titular os seus melhores jogadores na temporada para garantir-se na terceira fase do torneio brasileiro.

Na primeira fase, o elenco superou o Ferroviário, do Ceará, mesmo sendo o dono de casa sem a vantagem.

Escalação: Harrison; Jairo, Max, Yan, Ian; Liniker, Junior Ramos, Arthur; Andrei, Bonani; Patrick

Confira o vídeo do último jogo do Atlético.

Calendário de Atlético GO e Nova Venécia

Ambas as equipes possuem novos compromissos por seus campeonatos após o confronto desta terça-feira na Copa do Brasil.

Atlético GO

Atlético x Vila Nova – Sábado, 19/03 às 16h30 (Campeonato Goiano)

Vila Nova x Atlético – Terça-feira, 22/03 às 20h (Campeonato Goiano)

Nova Venécia

Real Noroeste x Nova Venécia – Domingo, 20/03 às 16h (Campeonato Capixaba)

Nova Venécia x Rio Branco – Sábado, 26/03 às 15h (Campeonato Capixaba)

Siga o DCI no Google News e acompanhe as notícias da Copa do Brasil.