Copa do Brasil: onde assistir jogo do Ceará x Tombense e horário (11/05)

Nesta quarta-feira, o Ceará recebe o Tombense na Arena Castelão, na cidade de Fortaleza, a partir das 19h (Horário de Brasília), pelo jogo de volta da terceira fase na Copa do Brasil. No primeiro confronto, o time cearense levou a melhor com 2 a 0 e por isso só precisa de um empate. Confira a seguir onde assistir o jogo do Ceará hoje ao vivo.

Onde assistir o jogo do Ceará hoje ao vivo?

O jogo do Ceará e Tombense hoje, pela terceira fase da Copa do Brasil, será transmitido ao vivo no canal SporTV 2 e Premiere, a partir das 19h, pelo horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva, o canal SporTV 2 é onde o torcedor deve sintonizar para acompanhar as emoções do confronto na Copa do Brasil. A emissora só está disponível em operadoras de TV por assinatura.

Já o Premiere também está disponível apenas na TV paga pelo formato de canal. Entretanto, o assinante deve pagar um valor extra todos os meses em sua fatura.

Para assistir online, é só acessar o aplicativo do Premiere pelo celular, tablet, computador, ou smart TV através do Globo Play.

Informações do jogo do Ceará x Tombense hoje:

Data: 11/05/2022

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Arena Castelão, na cidade de Fortaleza, Ceará

Arbitragem: Paulo Roberto Alves Jr

Prováveis escalações do jogo do Ceará x Tombense hoje:

Dorival Junior continua sem Luiz Otávio, Richardson, Fernando Sobral, Messias, Buiú, Jael e Matheus Peixoto.

Escalação do Ceará: João Ricardo; Bruno Pacheco, Nino Paraíba, Gabriel Lacerda, Michel; Rodrigo Lindoso, Geovane, Mendoza, Richard; Lima e Vinicius

O time mineiro não pode contar com Luan e Ciel, lesionados.

Escalação do Tombense: Felipe Garcia; Manoel, Roger Carvalho, Ednei, David; Joseph, Cazonatti, Jean Lucas, Igor; Gabriel e Vinicius Mingotti. Técnico: Hemerson Maia

Ceará e Tombense na Copa do Brasil

Ao vencer o primeiro confronto da terceira fase, o Ceará garantiu a vantagem para o jogo da volta nesta quarta, precisando apenas de um empate por qualquer resultado para carimbar o passaporte até as oitavas de final. No cenário internacional o clube faz uma boa campanha pela Sul-Americana, enquanto no Brasileirão vem na zona de rebaixamento.

Do outro lado, o Tombense terá de dar o seu melhor em campo para conseguir a classificação na noite desta quarta-feira. Para avançar, o time mineiro precisa de três gols ou mais, já que a Copa do Brasil não tem mais gol fora de casa. Para chegar até aqui, deixou para trás Icasa e Moto Club.

Últimos jogos de Ceará e Tombense

CEARÁ:

Ceará 0 x 1 RB Bragantino (30/04 no Brasileirão)

Ceará 3 x 0 Deportivo La Guaira (03/05 na Sul-Americana)

Athletico PR 1 x 0 Ceará (07/05 no Brasileirão)

TOMBENSE:

Vila Nova 1 x 1 Tombense (26/04 na Série B)

Tombense 1 x 1 Vasco (01/05 na Série B)

Sport 2 x 0 Tombense (06/05 na Série B

Último jogo do Ceará x Tombense

A última vez que Ceará e Tombense se enfrentaram aconteceu em 20 de abril de 2022, pela primeira partida da terceira fase na Copa do Brasil. Esta também foi a primeira vez que os times disputaram em campo.

Por 2 a 0, a equipe do Ceará levou e abriu vantagem com gols de Vina.

Confira no vídeo a seguir como foi o último encontro dos times.