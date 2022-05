Copa do Brasil: onde assistir Vitória x Fortaleza ao vivo e horário (12/05)

Buscando a classificação para as oitavas de final na Copa do Brasil, Vitória e Fortaleza se enfrentam nesta quinta-feira, a partir das 19h (Horário de Brasília), no Estádio Barradão, em Salvador, no estado da Bahia. Confira todas as informações e saiba onde assistir Vitória x Fortaleza ao vivo.

Onde assistir Vitória x Fortaleza ao vivo?

O jogo do Vitória e Fortaleza hoje, quinta-feira em 12 de maio, será transmitido ao vivo no SporTV e Premiere, a partir das 19h, pelo horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva, o canal do SporTV é quem exibe para todos os estados do Brasil o jogo da Copa do Brasil nesta quinta-feira. Porém, a emissora só está disponível em operadoras de TV por assinatura.

O torcedor também pode acompanhar através do Premiere, pay-per-view, tanto no formato de canais na TV paga ou então no aplicativo para celular, computador, tablets e até mesmo na smart TV.

Assinante Globo Play também tem direito a acompanhar o jogo de hoje.

Informações do jogo Vitória x Fortaleza hoje:

Data: 12/05/2022

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Barradão, em Salvador, no estado da Bahia

Arbitragem: Paulo Cesar Zanovelli

Onde assistir: SporTV e Premiere

Vitória e Fortaleza na Copa do Brasil

O time do Vitória vem de empate diante do Aparecidense na Série C do Brasileirão pelo fim de semana. Agora, concentra-se na Copa do Brasil, onde tem um grande desafio pela frente se quiser a classificação até as oitavas de final. No primeiro jogo, o clube baiano foi derrotado por três gols e, por isso, precisa vencer por quatro gols ou mais para passar direto.

Enquanto isso, o Fortaleza tem a vantagem do primeiro confronto por três gols, ou seja, precisa apenas de um empate para se classificar até as oitavas de final. Em caso de empate, aí a disputa vai para os pênaltis, contando com a sorte. No fim de semana, o clube empatou com o São Paulo pelo Brasileirão.

Prováveis escalações de Vitória x Fortaleza:

O elenco do Vitória não possui novas baixas em seu plantel de jogadores.

Escalação do Vitória: Lucas Arcanjo; Iury, Marco Antônio, Mateus Moraes, João Pedro; Sánchez, Jefferson Renan, Léo Gomes, Gabriel Santiago; Alisson Santos e Tréllez. Técnico: Fabiano Soares

Do outro lado, o técnico Juan Pablo Vojvoda também não tem faltas importantes.

Escalação do Fortaleza: Max; Ceballos, Titi, Marcelo Benevenuto, Felipe; Zé Welison, Lucas Lima, Juninho Capixaba, Yago Pikachu; Moisés e Romero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Último jogo de Vitória x Fortaleza:

A última vez que Vitória e Fortaleza se enfrentaram aconteceu em 20 de abril de 2022, pelo primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil, na temporada atual.

Por 3 a 0, a equipe do Fortaleza levou a melhor com gols de Romero e Moisés, jogando na Arena Castelão, no Ceará.

Retrospecto de Vitória x Fortaleza:

Fortaleza 3 x 0 Vitória (Copa do Brasil)

Vitória 0 x 0 Fortaleza (Copa do Nordeste 2020)

Fortaleza 3 x 0 Vitória (Copa do Nordeste 2019)

Confira como foi um dos últimos jogos entre os times.