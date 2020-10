Copa do Brasil: São Paulo e Fortaleza definem 1º classificado às quartas

Após o empate em 3 a 3, equipes decidem a classificação neste domingo (25), às 20h30, no Estádio do Morumbi; como gol fora não conta como critério de desempate, quem vencer avança, mas caso o empate permaneça, decisão vai para as penalidades.

São Paulo e Fortaleza definem o primeiro clube classificado às quartas de final da Copa do Brasil. Logo depois do primeiro confronto na Arena Castelão, na quarta (14), em partida que ficou empatada em 3 a 3, as equipe voltam a se enfrentar neste domingo (25), no Estádio do Morumbi, às 20h30.

Por não haver gol fora como critério de desempate, quem vencer o confronto de hoje, avança na Copa do Brasil. Mas caso o empate permaneça no placar, a decisão vai para as penalidades.

Como as equipes chegam para a decisão da Copa do Brasil?

Logo depois do empate em 3 a 3, o São Paulo jogou mais um jogo pelo Campeonato Brasileiro. Em partida válida pela 17 ª rodada, o Tricolor Paulista recebeu o Grêmio no Morumbi e ficou no empate em 0 a 0.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O duelo foi marcado por erros da arbitragem. Por conta disso, a equipe gaúcha entrou com processo para anular a partida, mas o pedido não foi aceito.

Já o Fortaleza chega embalado para a decisão. Após a partida do jogo de ida da Copa do Brasil, o Leão enfrentou o Palmeiras pela 17ª rodada do Brasileirão, e venceu por 2 a 0.

Além disso, o time de Rogério Ceni foi campeão do Campeonato Cearense, na última quarta (21), após vencer o Ceará, por 1 a 0. O Tricolor Cearense já havia vencido o primeiro confronto por 2 a 1.

Onde assistir São Paulo x Fortaleza?

A partida não terá transmissão da TV aberta, mas o SporTV e o Premiere transmitem ao vivo na TV fechada.

O narrador Jader Rocha comanda o confronto entre Rogério Ceni e São Paulo, mas com comentários de PVC e Ricardinho.

Jogos de ida da Copa do Brasil