Desfalques de Corinthians x São Paulo para 1ª semifinal da Copa do Brasil hoje

Corinthians x São Paulo dão o pontapé inicial na semifinal da Copa do Brasil nesta terça-feira, 25 de julho, às 21h30, horário de Brasília, no confronto de ida na Neo Química Arena. Saiba qual é a provável escalação dos clubes e quem são os desfalques para o clássico Majestoso.

Quem são os desfalques do Corinthians x São Paulo hoje?

O treinador Vanderlei Luxemburgo deve manter a base da escalação para o jogo contra o São Paulo na semifinal da Copa do Brasil. Os desfalques do Corinthians são Rafael Ramos, lesão no joelho direito, e Paulinho que ainda se recupera da cirurgia no joelho esquerdo.

Gabriel Moscardo passou por uma cirurgia de apendicite e por isso a sua presença no plantel não está garantida. Já Matías Rojas, novo reforço do Corinthians, deixou o campo no segundo tempo no último sábado, no duelo contra o Bahia pelo Brasileirão, após machucar o tornozelo por dura entrada do adversário.

O jogador Luan, por outro lado, acertou a rescisão com o clube e agora vai assinar com o Grêmio.

Escalação do Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, Murillo, Fábio Santos; Giuliano, Fausto Vera, Ruan Oliveira, Renato Augusto; Róger Guedes e Yuri Alberto

Desfalque do São Paulo na semifinal da Copa do Brasil

Dorival Júnior chega preparado para enfrentar o Corinthians na primeira partida da semifinal. O treinador tem apenas como desfalque Galoppo, Igor Vinícius e Gabriel Neves.

De acordo com o GE, o lateral Rafinha retornou da Alemanha, após receber homenagens do Bayern de Munique, e foi liberado para jogar nesta terça-feira. Alan Franco passa por transição física e também está liberado para entrar em campo.

Galoppo está fora do elenco tricolor desde março, quando rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, enquanto Igor Vinícius passou por cirurgia após sentir dores na região do púbis também em março desde ano. Já Gabriel Neves machucou as costelas em julho, em clássico contra o Palmeiras, na Copa do Brasil.

Escalação do São Paulo: Rafael; Rafinha, Arboleda, Diego Costa, Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson (Méndez), Rodrigo Nestor; Wellington Rato, Luciano e Calleri.

Onde assistir Corinthians x São Paulo ao vivo?

O torcedor pode assistir a partida entre Corinthians e São Paulo no Sportv, Premiere e Prime Video nesta terça-feira para todos os estados do país.

O Sportv e o Premiere estão disponíveis em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Entre em contato para adquirir os canais na programação ou no site (www.premiere.globo.com) para assinar o pay-per-view de maneira avulsa.

O Prime Video (www.primevideo.com) só pode ser acessado por quem é assinante. Por R$ 14,90 por mês, o torcedor acompanha os jogos da Copa do Brasil e o catálogo exclusivo de filmes, séries e documentários.

