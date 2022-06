Saiba quando vai ser o jogo de volta na Copa do Brasil Sub 17. Foto: Reprodução / Fabio Menotti / Palmeiras

Vasco e Palmeiras vão disputar a segunda partida da Copa do Brasil da categoria Sub 17 no próximo domingo

Final Copa do Brasil Sub 17: quando é o jogo de volta Vasco x Palmeiras

A final da Copa do Brasil Sub 17 reúne as equipes Palmeiras e Vasco na busca pelo título da temporada. Para chegar até aqui, passaram pela primeira, segunda, terceira fase e as semifinais. Disputada em dois jogos, o primeiro confronto teve a vitória do Palmeiras por 4 x 1, mas quando é o jogo de volta?

O alviverde busca o terceiro título na competição, enquanto o elenco carioca quer o primeiro troféu em toda a história das categorias de base.

O jogo de volta na final da Copa do Brasil Sub 17 vai acontecer no próximo domingo, 26 de junho de 2022, a partir das 11h (Horário de Brasília), entre Vasco e Palmeiras no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro.

Depois de uma vitória esmagadora do Palmeiras no jogo de ida, as equipes voltam a se enfrentar no domingo para definir quem será o campeão da categoria de base.

O torcedor deve sintonizar o canal do SporTV, disponível em operadoras de TV por assinatura, se quiser curtir todas as emoções do confronto. Online, os aplicativos do Premiere e Globo Play estão disponíveis somente para os assinantes no celular, tablet, computador ou smart TV.

Data: 26/06/2022

Horário: 11h (Horário de Brasília)

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro

Arbitragem: Não definida

Onde assistir: SporTV, Premiere e Globo Play

Tem gol fora de casa na Copa do Brasil Sub 17?

Não tem gol fora de casa na final da Copa do Brasil Sub 17. Isso significa dizer que gols tanto dentro como fora de casa para as equipes possuem o mesmo valor.

De acordo com o regulamento divulgado pela própria CBF, disponível no site oficial da entidade, em caso de igualdade no segundo jogo, o time que tiver a maior soma de gols é o campeão. Em caso de empate, aí a disputa de pênaltis será iniciada em até 10 minutos após o apito final do segundo tempo na partida de volta.

Sobre o mando de campo, sempre a equipe com a melhor campanha em toda a competição é quem garante a vantagem na fase seguinte.

Campeões da Copa do Brasil Sub 17

Três equipes disputam a primeira posição no ranking de maiores campeões na Copa do Brasil de Sub 17. São Paulo, Flamengo e Palmeiras possuem três títulos conquistados cada.

O São Paulo venceu em 2013 e 2020, enquanto o Flamengo levantou a taça em 2018 e 2021, o último campeão do torneio das categorias de base.

Já o Palmeiras, que busca o terceiro título de sua história em 2022, ganhou em 2017 e 2019, parando na semifinal em 2018, 2020 e 2021.

Confira a lista completa de todos os campeões da final Copa do Brasil Sub 17.

São Paulo – 2 títulos

Flamengo – 2 títulos

Palmeiras – 2 títulos

Corinthians – 1 título

Atlético Mineiro – 1 título

Vitória – 1 título

