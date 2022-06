Galo x Flamengo Copa do Brasil: onde vai passar ao vivo e horário

Saiba onde assistir ao jogo da Copa do Brasil. Foto: Reprodução / Pedro Souza e Atlético / Gilvan de Souza do Flamengo

Equipes disputam o primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira, 22 de junho, com transmissão ao vivo

Quer saber onde assistir o jogo do Galo x Flamengo Copa do Brasil? Nesta quarta-feira, 22 de junho, as equipes se enfrentam pelo confronto de ida nas oitavas de final, no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. A bola vai rolar a partir das 21h30 (Horário de Brasília), e você não pode perder nenhum lance do clássico do futebol.

Não há gol fora de casa na Copa do Brasil. De acordo com o regulamento da competição, em caso de igualdade no placar a disputa de pênaltis será realizada. Isso significa o gol dentro ou fora de casa tem o mesmo valor.

Onde assistir Galo x Flamengo na Copa do Brasil?

Nesta quarta-feira, 22 de junho, onde assistir Galo x Flamengo Copa do Brasil vai ser nos canais Globo, SporTV e Premiere.

Fique tranquilo torcedor, porque o clássico das oitavas de final vai passar na TV aberta. A Globo será a grande responsável por exibir as emoções do confronto decisivo de ida para os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Se você já está acostumado a curtir o futebol pela TV paga, então deve sintonizar nos canais SporTV ou Premiere, disponíveis em operadoras por assinatura.

Online, o aplicativo do Premiere e Globo Play vão retransmitir as imagens do embate para todos os assinantes da plataforma no celular, tablet, computador ou smart TV.

Informações do jogo do Galo x Flamengo na Copa do Brasil:

Data: 22/06/2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte

Arbitragem: Não definida

Onde assistir: Globo, SporTV e Premiere

Como estão Atlético MG e Flamengo na temporada?

Mesmo classificado para as oitavas de final da Libertadores, o Galo atingiu a marca de quatro jogos sem vencer no Brasileirão. No fim de semana, entretanto, o elenco enfrentou o Flamengo na rodada e saiu de campo com a vitória por 2 x 0, gols de Nacho e Ademir. O resultado afastou uma possível crise do Atlético, inclusive com o treinador argentino. O elenco ocupa a 4ª posição da tabela com 21 pontos.

O Flamengo, por outro lado, não faz uma boa temporada no Campeonato Brasileiro. Ameaçado pela zona de rebaixamento, o elenco carioca ocupa a 14ª posiçaõ com 15 pontos, ou seja, venceu apenas quatro partidas e empatou três até aqui na campanha. Na Libertadores, o clube conseguiu se classificar para as oitavas de final.

Escalações:

Escalação do Flamengo: Diego Alves (Hugo); Ayrton, Pablo, Rodrigo Caio, Matheus; Andreas Pereira, João Gomes, Vitinho, Arrascaeta; Everton Ribeiro e Gabigol. Técnico: Dorival Junior

Escalação do Atlético MG: Everson; Mariano, Nathan, Junior Alonso, Guilherme Arana; Jair, Allan, Eduardo Vargas (Keno), Nacho; Ademir e Hulk. Técnico: Antonio Mohamed

O que esperar de Galo x Flamengo Copa do Brasil?

O encontro de Flamengo e Atlético Mineiro já se tornou um clássico do futebol brasileiro. Sempre que as equipes se enfrentam, sai bom futebol de ambos os lados.

É por isso que o confronto da quarta-feira, na Copa do Brasil, deve ser equilibrado. Não há favoritos em campo, tudo pode acontecer. Porém, o Galo vai jogar em casa, contando com o apoio dos torcedores até o apito final.

A única certeza que o torcedor pode esperar é que muitos gols vão sair.

Acompanhe como foi a última partida entre as equipes.

Confrontos das oitavas da Copa do Brasil 2022

A bola vai rolar em oito confrontos das oitavas de final pela Copa do Brasil. Os clássicos entre Corinthians e Santos, Palmeiras e São Paulo e Fortaleza e Ceará são os destaques da etapa.

Disputada em duas mãos, as oitavas definem quem serão os oito classificados para as quartas de final. Não há gol fora de casa, com pênaltis em caso de empate.

Fluminense x Cruzeiro

Primeiro jogo – Quinta-feira, 23/06 às 19h, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Segundo jogo – Terça-feira, 12/07 às 21h, no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte

Atlético MG x Flamengo

Primeiro jogo – Quarta-feira, 22/06 às 21h30 no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte

Segundo jogo – Quarta-feira, 13/07 às 21h30 no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Corinthians x Santos

Primeiro jogo – Quarta-feira, 22/06 às 21h30 na Neo Química Arena, em São Paulo

Segundo jogo – Quarta-feira, 13/07 às 21h30 na Vila Belmiro, em Santos

São Paulo x Palmeiras

Primeiro jogo – Quinta-feira, 23/06 às 20h no Estádio do Morunbi, em São Paulo

Segundo jogo – Quinta-feira, 14/07 às 20h no Allianz Parque, em São Paulo

Bahia x Athletico PR

Primeiro jogo – Quarta-feira, 22/06 às 19h30 na Arena Fonte Nova, em Salvador

Segundo jogo – Terça-feira, 12/07 às 20h30 na Arena da Baixada, em Curitiba

Atlético Goianiense x Goiás

Primeiro jogo – Quarta-feira, 22/06 às 19h no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia

Segundo jogo – Quarta-feira, 13/07 às 19h no Estádio Hélio Pinheiro, em Goiânia

Fortaleza x Ceará

Primeiro jogo – Quarta-feira, 22/06 às 20h na Arena Castelão, em Salvador

Segundo jogo – Quarta-feira, 13/07 às 20h na Arena Castelão, em Salvador

América MG x Botafogo

Primeiro jogo – Quinta-feira, 23/06 às 19h no Estádio Independência, em Belo Horizonte

Segundo jogo – Quinta-feira, 14/07 às 21h no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro