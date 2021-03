Goianésia x CRB: onde assistir ao vivo jogo de hoje – 27/3

Goianésia e CRB definem neste sábado o último classificado à 2ª fase da Copa do Brasil 2021. Embora o mando de campo seja dos goianos, a partida será realizada no Estádio Giulite Coutinho, em Mesquita (RJ), às 15h30, devido à proibição de jogos no Estado de Goiás. Para os “donos da casa”, só a vitória interessa para seguir no torneio nacional, já ao Galo, um empate basta para avançar à próxima fase.

Assim como na edição anterior, a regra do empate para o visitante na primeira fase permanece. Em melhor posição no ranking da CBF, os alagoanos possuem a vantagem de empatar o confronto para seguir na Copa do Brasil. Quem avançar, enfrenta o Paysandu na próxima fase.

Goianésia e CRB: como assistir ao vivo?

A plataforma de streaming MyCujoo exibe o duelo entre Goianésia e CRB ao vivo para todo o país. Por isso, o torcedor pode assistir a partida de forma gratuita, pelo site mycujoo.tv, a partir das 15h30 (horário de Brasília).

Qual a provável escalação ?

Goianésia : Artur; Bruno Leite, Caio, Márcio Luiz e Elves; Iran, Fábio Leite, Andrezinho e Dudu Itapajé; Du Gaia e Rômulo.

: Artur; Bruno Leite, Caio, Márcio Luiz e Elves; Iran, Fábio Leite, Andrezinho e Dudu Itapajé; Du Gaia e Rômulo. CRB: Edson Mardden; Reginaldo, Ewerton Páscoa (Diego Ivo), Gum e Guilherme Romão; Claudinei, Carlos Jatobá (Jorge Jiménez) e Diego Torres: Luidy, Hyuri e Lucão.

Onde e quando será Goianésia e CRB ?

A partida entre Goianésia e CRB estava prevista para o dia 17 de março, no estádio da equipe goiana, no interior do estado. No entanto, um dia antes da partida, o Governo de Goiás lançou um decreto no qual proibia a realização de jogos em todo o estado. Por isso, a CBF precisou reagendar o duelo, com um novo local e data.

As equipes então se enfrentarão no Estádio Giulite Coutinho, em Mesquita (RJ), às 15h30 (horário de Brasília), deste sábado, dia 27 de março. Embora não jogue em seu estádio, o Azulão do Vale será o mandante da partida e terá que vencer o jogo para se classificar.

Com dificuldades financeiras, a equipe tem o jogo mais importante da temporada até aqui. Só por participar da Copa do Brasil, a equipe goiana já arrecadou R$560 mil. Mas caso avance à próxima fase, embolsará mais R$675 mil, arrecadando um montante de R$1.235 milhão.

