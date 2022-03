Guarani x Vila Nova: onde assistir e horário ao vivo hoje (15/03)

Guarani e Vila Nova se enfrentam nesta terça (15), pela segunda fase da Copa do Brasil no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Com a bola rolando às 19h, confira a seguir todos os detalhes da partida e onde assistir Guarani x Vila Nova hoje ao vivo.

Onde assistir Guarani x Vila Nova

O jogo do Guarani x Vila Nova hoje vai passar no canal SporTV e pay-per-view Premiere, a partir das 21h30, horário de Brasília.

A plataforma do pay-per-view do Premiere, pode ser encontrada por R$49,90 até R$89,90. Enquanto isso, o canal só está disponível em operadoras por assinatura.

Onde vai passar o jogo do Guarani e Vila Nova

Data: 15/03/2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: Antônio Dib Moraes de Sousa

Local: Estádio Brinco de Ouro, em Campinas

TV: SporTV e Premiere

Streaming: Premiere

Escalação de Guarani x Vila Nova

Guarani

Depois de vencer a Ferroviária no Campeonato Paulista pelo fim de semana, chegou a hora de disputar mais uma vez o compromisso na Copa do Brasil. O time do interior paulista venceu o Maricá na primeira fase por 1 a 0, jogando fora de casa, e agora tem a necessidade de vencer o jogo de hoje para garantir-se na terceira fase em busca da tão sonhada participação entre as finais.

Escalação: Kozlinski; Mateus Ludke, João Victor, Ronaldo Alves, Matheus Pereira; Madison, Índio, Giovanni Augusto, Yago; Ronald, Lucão do Break

Vila Nova

Enquanto isso, o Vila Nova entra em campo nesta terça-feira depois de garantir-se na semifinal do Campeonato Goiano em cima do Goianésia, para enfrentar o seu grande rival, o Atlético Goianiense. Entretanto, na primeira fase, o grupo ficou no empate sem gols diante do Rio Branco, do Acre, mas se classificou para a fase de hoje, o qual precisa da vitória de qualquer maneira.

Escalação: Georgemy; Moacir, Renato, Rafael Donato; Bruno, Arthur Rezende, Pablo Roberto, Wagner, Matheuzinho; Victor Andrade, Rubens

Confira o vídeo do último jogo do Vila Nova na Copa do Brasil.

Calendário de Guarani e Vila Nova

Ambas as equipes volta a jogar em seus respectivos campeonatos estaduais após a competição desta terça-feira, pela Copa do Brasil.

Confira a seguir o calendário de cada um.

Vila Nova

Atlético x Vila Nova – Sábado, 19/03 às 16h30 (Campeonato Goiano)

Vila Nova x Atlético – Terça-feira, 22/03 às 20h (Campeonato Goiano)

Guarani

São Bernardo x Guarani – Domingo, 20/03 às 16h (Campeonato Paulista)

Classificação das quartas de final do Paulistão

