Altos x Sport na Copa do Brasil: onde assistir e horário hoje ao vivo 02/03

O time do Altos recebe o Sport nesta quarta-feira, 02/03, no Estádio Lindolfinho, em Teresina, a partir das 19h (Horário de Brasília) pela primeira fase da Copa do Brasil na temporada. Mas onde vai passar o jogo do Altos x Sport na Copa do Brasil hoje? Confira.

Onde assistir Altos x Sport na Copa do Brasil

O jogo do Altos e Sport hoje vai ser transmitido somente no streaming Amazon Prime Vídeo, a partir das 19h (Horário de Brasília), para todos os estados na Copa do Brasil.

A plataforma de streaming pode ser assinada por apenas R$ 9,90 no mês ou R$ 89,00 pelo ano todo no site oficial (www.amazon.com.br) ou aplicativo disponível para Android e iOS. A opção para testar grátis por 30 dias também está disponível.

Data: 02/03/2022

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Árbitro: Luiz César de Oliveira Magalhães

Local: Estádio Lindolfinho, em Teresina, no Piauí

Veja como foi a última partida entre Altos x Sport.

Escalação de Altos x Sport

Altos: Marcelo; João Carlos, Mimica, Lucas Souza, Alexandre; Sousa Tibiri, Marconi, Eliélton; Manoel, Bretinho, Danillo

Sport: Maílson; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino, Sander; Willian Oliveira, Ítalo, Pedro Nassari; Jaderson, Everton Felipe, Rodrigão

Coincidentemente, as equipes se enfrentaram pelo fim de semana, na Copa do Nordeste pela fase de grupos, onde empataram sem gols. Agora, o Altos promete fazer diferente já que a disputa vale a classificação direta até a segunda fase da Copa do Brasil.

Enquanto isso, o Sport também entra em campo nesta quarta-feira com 100% de confiança e a escalação completa com os seus melhores jogadores para tentar alcançar a vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Pelo Campeonato Pernambucano, está em quinto lugar com 9 pontos.