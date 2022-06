Onde assistir Bahia x Athletico PR ao vivo: horário e palpites

Equipes disputam a primeira rodada da Copa do Brasil nas oitavas de final nesta quarta-feira, 22 de junho, com transmissão ao vivo

Em confronto da Copa do Brasil, confira o texto e saiba onde assistir Bahia x Athletico PR hoje. As equipes entram em campo para disputar a partida de ida nas oitavas de final nesta quarta-feira, 22 de junho, a partir das 19h30 (Horário de Brasília). O palco do confronto será a Arena Fonte Nova, em Salvador, prometendo casa cheia para os anfitriões.

Quem vencer o jogo desta quarta garante vantagem para a volta nas oitavas de final. Como não há gol fora de casa, a soma das duas partidas na competição determina quem segue para a próxima fase. Dessa maneira, saiba onde assistir Bahia x Athletico hoje ao vivo.

Onde assistir Bahia x Athletico PR hoje ao vivo?

Quer saber onde assistir Bahia x Athletico PR hoje? O serviço de streaming Amazon Prime Video é quem transmite o jogo da Copa do Brasil ao vivo para todos os estados do Brasil.

Para a infelicidade do torcedor, o confronto desta quarta-feira não tem transmissão pela TV. Isso significa que apenas o serviço de streaming do Amazon Prime Video, disponível somente para assinantes, é quem passa para todo o país o futebol.

A plataforma está disponível no site (www.primevideo.com) por assinatura, com a possibilidade de 30 dias grátis para os internautas. Além disso, o aplicativo pode ser encontrado no celular, tablet, computador e também na smart TV.

Informações de onde assistir Bahia x Athletico PR hoje:

Data: 22/06/2022

Horário: 19h30 (Horário de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador

Arbitragem: Braulio da Silva Machado (FIFA)

Onde assistir Bahia x Athletico hoje: Amazon Prime Video

+ Escala de arbitragem da Copa do Brasil 2022

Bahia e Athletico PR na Copa do Brasil

O time do Bahia faz bonito na disputa pelo acesso na Série B do Brasileirão. Aparecendo em terceiro lugar com 25 pontos, contabiliza oito vitórias, um empate e quatro jogos perdidos. Mesmo depois de perder para a Chapecoense no fim de semana, o elenco de Guto Ferreira deve enfrentar de igual para igual o seu rival. Na Copa do Brasil, venceu o Azuriz na terceira fase.

Do outro lado, o Athletico Paranaense venceu o Tocantinópolis na terceira fase e garantiu-se nas oitavas de final, pronto para disputar mais um título da competição. Pelo Brasileirão, entretanto, o Furacão contabiliza ótimos resultados sob o comando de Felipão, ocupando a terceira posição com 21 pontos. O grupo venceu o clássico contra o Coritiba e, por isso, entra em campo com todo o gás necessário.

Escalações:

Escalação do Bahia: Danilo Fernandes; Douglas Borel, Luiz Otávio, Ignácio, Djalma; Patrick, Rezende, Daniel, Raí; Rodallega e Matheus Davó (Vitor Jacaré). Técnico: Guto Ferreira

Escalação do Athletico PR: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Nico, Pedrinho; Pablo Silles, Erick, David Terans; Cuello, Pablo e Marcelo Cirino. Técnico: Felipão

Palpites Bahia x Athletico PR:

O confronto de Bahia e Athletico Paranaense promete ser um grande desafio para os dois lados. Porém, mesmo fora de casa, o Athletico de Felipão leva uma pequena vantagem por contar com melhores números e um bom desempenho nos gramados da temporada.

O Bahia joga em casa e também vai muito bem na Série B, mas se vê contra um forte oponente. O técnico Guto Ferreira tem importantes desfalques para o jogo desta quarta e, por isso, terá de organizar o seu elenco da melhor maneira.

Já o Furacão quer tirar os três pontos de qualquer modo. O torcedor deve ficar atento a todos os lances.

Tem gol fora de casa na Copa do Brasil?

Não tem gol fora de casa nas oitavas de final da Copa do Brasil. A regra deixou as regras da competição em 2018, quando o Cruzeiro foi campeão pela última vez em sua história.

De acordo com o regulamento publicado pela CBF, a disputa de pênaltis é utilizada como critério de desempate para os times. Na primeira e segunda fase, o visitante é quem garante vantagem e avança em caso de igualdade.

Mas a partir da terceira fase, a soma dos placares define quem será o vencedor. Aí, em caso de empate, a disputa de pênaltis será iniciada, seguindo até a grande final da competição.

