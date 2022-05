No primeiro jogo da terceira fase na Copa do Brasil, equipes empataram em 1 a 1; quem vencer o jogo desta quarta-feira avança até as oitavas de final

Onde assistir Cuiabá x Atlético GO ao vivo e horário da Copa do Brasil

Onde assistir Cuiabá x Atlético GO ao vivo e horário da Copa do Brasil

Nesta quarta-feira, Cuiabá e Atlético Goianiense disputam a partida de volta na terceira fase da Copa do Brasil, a partir das 22h (Horário de Brasília), na Arena Pantanal, no estado de Mato Grosso. Para não perder nenhum lance, saiba onde assistir Cuiabá x Atlético GO ao vivo.

Onde assistir Cuiabá x Atlético GO ao vivo?

O jogo do Cuiabá x Atlético GO hoje, pela terceira fase da Copa do Brasil, terá transmissão do Premiere, a partir das 22h, pelo horário de Brasília.

Responsável pelos direitos de transmissão da Copa do Brasil, o canal do Premiere é quem exibe o confronto para todos os estados do Brasil disponível apenas em operadoras de TV por assinatura.

Sob valor extra na mensalidade dos torcedores, a plataforma também pode ser encontrada de maneira online por aplicativos para celular, tablets, computador e até na smart TV.

Informações do jogo Cuiabá x Atlético GO hoje:

Data: 11/05/2022

Horário: 22h (horário de Brasília)

Local: Arena Pantanal, em Cuiaba, no estado de Mato Grosso

Arbitragem: Luiz Flavio de Oliveira (FIFA)

Onde assistir: Premiere

+ Classificação do Brasileirão Série A 2022: tabela após a 5ª rodada

Escalações de Cuiabá x Atlético GO:

Os desfalques para o Cuiabá nesta quarta são Camilo e André.

Provável escalação do Cuiabá: Walter; Uendel, Alan Empereur, Marllon, Daniel Guedes; Valdívia, Pepê, Rivas; Éverton, Alesson e Elton. Técnico: Pintado

O técnico Umberto não tem baixas para o confronto desta quarta-feira.

Provável escalação do Atlético GO: Ronaldo; Hayner, Wanderson, Ramon, Arthur; Marlon Freitas, Baralhas, Shaylon, Jorginho, Léo; Wellington Rato. Técnico: Umbeto Louzer

Cuiabá e Atlético GO na Copa do Brasil:

Para chegar até a terceira fase, o Cuiabá deixou para trás o ASA na primeira fase e o Figueirense na segunda, respectivamente. No primeiro confronto acabou empatando com o adversário goiano e, por isso, deverá contar com a força da torcida para arrancar a vitória e celebrar a classificação até as oitavas de final.

Enquanto isso, o Atlético venceu o União Rondonópolis e Nova Venécia na Copa do Brasil. Depois do empate jogando em casa, o clube de Goiânia promete fazer bonito mesmo no estádio do adversário para trazer para o seu estado com a classificação até as oitavas de final.

Último jogo de Cuiabá x Atlético GO:

A última vez que Cuiabá e Atlético Goianiense se enfrentaram aconteceu em 30 de abril de 2022, pela temporada atual, pela primeira partida da terceira fase na Copa do Brasil.

Por 1 a 1, as equipes ficaram no empate e deixaram para decidir no jogo de volta.

Confira como foi o último jogo entre os times.