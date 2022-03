Que horas é o jogo do Inter hoje contra o Globo RN ao vivo

Globo BR e Internacional entram em campo nesta quinta-feira, 03/03, pela primeira fase da Copa do Brasil, com a bola rolando no Estádio Manoel Dantas Barretto. Com transmissão ao vivo, confira que horas é o jogo do Inter hoje ao vivo e onde vai passar na TV.

Que horas é o jogo do Inter hoje

O jogo do Globo RN e Inter vai começar às 21h30, pelo horário de Brasília. A partida tem transmissão no canal SporTV e pay-per-view Premiere, pela Copa do Brasil para todos os estados do Brasil. O canal só está disponível em operadoras, enquanto a plataforma pode ser encontrada e assinada pelos valores entre R$49,90 até R$89,90 no site oficial do streaming (www.premiere.globo.com).

Informações do jogo do Inter e Globo RN

Data: 03/03/2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim

Local: Estádio Manoel Dantas Barretto, em Ceará-Mirim, Rio Grande do Norte

Onde assistir jogo do Inter hoje: SporTV e Premiere

Confira um dos últimos jogos do Internacional.

Escalação do Globo RN x Internacional

Escalação do Globo RN: André Zuba; Fernando, Mael, Victor, Maranhão; Ramon, Jonathan, Nino; Hiltinho, Rômulo, Adilio

Escalação do Internacional: Daniel; Heitor, Kaique Rocha, Victor Cuesta, Paulo Victor; Rodrigo Dourado, Johnny, Edenilson, Boschilla; David, Matheus

O elenco do Globo aparece em sexto lugar no Campeonato Potiguar com o total de 3 pontos em três partidas disputadas, ou seja, só venceu um jogo, enquanto perdeu os outros dois. Por isso, deve entrar em campo nesta quinta-feira completamente atento, já que está diante de um dos favoritos.

Enquanto isso, o Internacional aparece em quinto lugar no Campeonato Gaúcho com três vitórias, três empates e duas derrotas na temporada. Se vencer os próximos jogos e os adversários tropeçarem, deve chegar ao topo da tabela para lutar pela classificação na próxima fase. Por fim, no jogo de hoje, o Internacional tem a vantagem do empate.

Jogos da Copa do Brasil hoje 03/03/2022

Fechando a primeira fase da Copa do Brasil na temporada, quatro confrontos serão realizados nesta quinta-feira. Confira a seguir onde assistir cada um deles.

Nova Venécia x Ferroviário – 15h30

União Rondonópolis x Atlético-GO – 19h

Castanhal x Vitória – 20h30

Globo x Internacional – 21h30

