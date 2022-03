Onde assistir jogo do Ferroviária x Vasco hoje ao vivo e horário (02/03)

A Ferroviária recebe o Vasco nesta quarta-feira, 02/03, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, a partir das 21h30 (Horário de Brasília) pela primeira fase da Copa do Brasil na temporada. Mas onde vai passar o jogo do Vasco hoje ao vivo? Confira a seguir no texto.

Onde vai passar jogo do Vasco hoje ao vivo

O jogo do Ferroviária e Vasco hoje ao vivo vai passar no streaming Amazon Prime Vídeo, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), para todos os assinantes e estados na Copa do Brasil.

A plataforma de streaming pode ser assinada por apenas R$ 9,90 no mês ou R$ 89,00 pelo ano todo no site oficial (www.amazon.com.br) ou aplicativo disponível para Android e iOS. A opção para testar grátis por 30 dias também está disponível.

Ficha técnica do jogo de hoje

Data: 02/03/2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden

Local: Arena Fonte Luminosa, em Araraquara

Onde assistir jogo do Vasco hoje ao vivo: Amazon Prime vídeo

Veja como foi a última partida do Vasco.

Escalação de Ferroviária x Vasco

Ferroviária: Saulo; Vidal, Arthur, Didi, Thomaz; João Lucas, Netto, William; Bruno Mezenga, Gegê, Orejuela

Vasco: Thiago Rodrigues; Weverton, Ulisses, Anderson Conceição; Edimar, Matheus Barbosa, Juninho, Bruno Nazário; Nenê, Raniel, Gabriel

O elenco da Ferroviária perdeu para o Ituano na última rodada do Campeonato Paulista e, por isso, teve a sua confiança abalada em campo. Mesmo jogando em casa hoje, ainda assim precisa dos seus melhores jogadores com a camisa de titular para se manter na busca da classificação.

Enquanto isso, o Vasco perdeu para o Fluminense no fim de semana em clássico válido pelo Campeonato Carioca. Com o resultado em campo, o time permanece em terceiro lugar com 19 pontos, tendo apenas cinco pontos a menos do que o líder da competição. Hoje, na Copa do Brasil, precisa somente de um empate para se garantir na segunda fase.