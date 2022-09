Onde vai passar o jogo do Corinthians e Fluminense hoje e horário (15/9)

É decisão na Copa do Brasil! Fluminense ou Corinthians, quem vai para a final? As equipes se enfrentam nesta quinta-feira, 15 de setembro, na Neo Química Arena, às 20h (Horário de Brasília), pela partida de volta na semifinal do torneio. Descubra onde vai passar o jogo do Corinthians e Fluminense hoje e todas as informações no texto a seguir.

Tanto Fluminense como Corinthians precisam da vitória para avançarem até a final da Copa do Brasil.

Onde vai passar o jogo do Corinthians e Fluminense hoje

O jogo do Corinthians e Fluminense hoje na Copa do Brasil vai passar no SporTV e Premiere, na TV fechada, a partir das 20h (Horário de Brasília). Além disso, o torcedor também pode assistir no GloboPlay, plataforma de streaming.

É isso mesmo torcedor, a única maneira de acompanhar a partida nesta quinta-feira vai ser através dos canais SporTV e Premiere, disponíveis para todo o Brasil em operadoras de TV por assinatura. Gustavo Villani toma conta do microfone ao lado dos comentaristas Maurício Noriega e Pedrinho.

Prefere assistir online a decisão da Copa do Brasil? Então você deve acessar o GloboPlay, plataforma de streaming. O serviço está disponível no aplicativo para celular, tablet, computador ou smart TV. Para quem já é assinante, basta acessar com e-mail e a senha mas, para torcedores que querem se tornar membros, o site www.globoplay.globo.com disponibiliza todos os pacotes, por valores entre R$ 24,90 até R$ 86,90 ao mês.

Corinthians x Fluminense:

Horário: 20h (Horário de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Arbitragem: Anderson Daronco (FIFA)

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira

Onde vai passar Corinthians e Fluminense hoje: SporTV, Premiere e GloboPlay

Corinthians e Fluminense: como vem as equipes?

Quinto colocado no Brasileirão, o Corinthians entra em campo nesta quinta-feira pronto para um grande desafio: o de conquistar a classificação na final da Copa do Brasil após quatro anos. Para chegar até aqui, o grupo alvinegro passou por Portuguesa-RJ, Santos e Atlético Goianiense. Com todos os principais jogadores em campo, o técnico Vitor Pereira deverá aproveitar o fator casa para adotar uma postura mais ofensiva dnetro de campo.

Provável escalação do Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, Balbuena, Fábio Santos; Du Queiroz, Fausto Vera, Renato Augusto; Gustavo Mosquito, Yuri Alberto e Róger Guedes.

Do outro lado, o Fluminense faz uma temporada impecável no Brasileirão, ocupando a quarta posição sob o comando de Fernando Diniz. Pela Copa do Brasil, o elenco carioca passou por Vila Nova, Cruzeiro e Fortaleza até chegar aqui. Para a partida desta quinta-feira, o comandante deverá adotar também uma postura de ataque com Cano e Arias, já que precisa da vitória para seguir viagem até a final da competição.

Provável escalação do Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel, Caio Paulista; Felipe Melo, Yago Felipe, Ganso; Matheus, Jhon Arias e Cano.

Melhores momentos do jogo do Fluminense x Corinthians

Fluminense e Corinthians empataram em 2 a 2 no jogo de ida da semifinal na Copa do Brasil. Agora, a partida desta quinta-feira definirá quem será o segundo finalista na competição.

Realizado em 24 de agosto, quarta-feira, no Maracanã, o encontro trouxe dificuldade para ambos os clubes envolvidos dentro de campo. No primeiro tempo, Ganso abriu o placar em pênalti aos 4 minutos, enquanto Renato Augusto deixou tudo igual aos 23.

Antes do intervalo, Arias deu a vantagem ao elenco carioca. No segundo tempo, o Corinthians mostrou uma postura mais ofensiva, até conquistar o empate com Róger Guedes aos 45.

Confira no vídeo a seguir como foi a primeira partida entre as equipes.

Quando vai ser a final da Copa do Brasil?

Fluminense ou Corinthians vão enfrentar o Flamengo na final da Copa do Brasil em 12 e 19 de outubro, ambas as datas quartas-feiras, sem horário definido.

A final da Copa do Brasil é disputada em confrontos de ida e volta, ou seja, cada elenco terá a oportunidade de jogar em sua casa ao menos uma vez. No entanto, a CBF determina os mandos de campo da final através de sorteio, cujo evento ainda não tem data marcada.

Com os finalistas definidos, a CBF deve divulgar todas as informações da final de 2022 como datas, horários, e quando o sorteio irá acontecer.

Lembre-se que não tem gol fora de casa na final da Copa do Brasil. Em caso de empate, a disputa de pênaltis vai decidir quem é o campeão.

