Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje, dia 17/08

Para se classificar, Corinthians precisa vencer com 3 gols ou mais o Atlético GO nesta quarta-feira

Em desvantagem ao perder o primeiro jogo, o Corinthians entra em campo nesta quarta, 17 de agosto, para enfrentar o Atlético GO na busca pela classificação na Copa do Brasil. Com início às 21h30, horário de Brasília, a bola rola na Neo Química Arena, onde vai passar o jogo do Corinthians hoje vai ser na Globo, para os estados de SP e GO ao vivo e de graça.

Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje?

O jogo do Corinthians hoje vai passar na Globo, SporTV 2, Premiere e GloboPlay, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Com transmissão para os estados de SP e GO, a Globo exibe as emoções do jogo do Corinthians e Atlético Goianiense nesta quarta-feira de graça pelo canal principal e afiliadas. Cléber Machado narra, enquanto Caio Ribeiro, Ricardinho e Sálvio Spinola comentam.

Para o torcedor que gosta de assistir na TV fechada, os canais do SporTV 2 e Premiere transmitem para todo o território nacional o duelo desta quarta com Milton Leite e comentários de Maurício Noriega, Richarlyson e Paulo César de Oliveira.

Se o torcedor prefere assistir pelo celular, a plataforma de streaming GloboPlay retransmite o jogo de graça tanto pelo site www.globoplay.globo.com como no aplicativo para Android e iOS, disponível pelo celular, tablet, computador e até smart TV.

SPORTV 2 – OI: 38 / SKY: 38 e 438 / CLARO: 38 e 538 / VIVO: 38, 338, 818 e 538

PREMIERE – OI: 340 até 357 / SKY: 230, 244, 632 e 6640 / VIVO: 150 até 153, 721 até 728 / CLARO: 220 até 229

O que o Corinthians tem que fazer para se classificar?

Para se classificar até a semifinal da Copa do Brasil 2022, o Corinthians tem que vencer com 3 gols ou mais na diferença. Se marcar apenas dois, aí a disputa com o Atlético Goianiense vai para pênaltis.

O primeiro jogo entre Atlético e Corinthians terminou em 2 x 0, vitória para o time goiano. Como não tem gol fora de casa na Copa do Brasil, o Alvinegro precisa marcar três gols de diferença e assim garantir a classificação direta. Se o Atlético fizer gol, aí o Corinthians terá de fazer mais gols para ultrapassa-lo no agregado.

Em caso de vitória do Corinthians como 2 x 0, a disputa vai para pênaltis. Se for empate por qualquer resultado, o Dragão se classifica.

Corinthians vence por 2 x 0 = Disputa de pênaltis

Corinthians vence por 3 x 0 ou mais gols = Corinthians na semifinal

Empate = Atlético GO classificado

Corinthians vence por 2 x 1 = Atlético GO classificado

Qual foi o último jogo do Timão?

O Corinthians vem de derrota para o Palmeiras no Derby por 1 x 0. Com gol contra de Roni aos 27 do segundo tempo, na Neo Química Arena pela 22ª rodada do Brasileirão, o Verdão garantiu os três pontos para seguir na liderança.

A campanha do Corinthians não é nada animadora. Sob o comando de Vitor pereira, o grupo perdeu a vice-liderança com a derrota para o rival, ocupando a 3ª posição com 39 pontos, tendo 59% de aproveitamento. Já foram onze vitórias, seis empates e cinco derrotas.

O Corinthians tem o melhor aproveitamento como mandante, além de ter a quinta defesa menos vazada. Jogando na Neo Química foram sete vitórias, um jogo perdido e três empates. Não há risco de rebaixamento algum para o Timão, com a importância neste momento de brigar pelo título.

Na Libertadores, foi eliminado nas quartas de final pelo Flamengo em 3 x 0 no agregado.

Confira no vídeo do jornal Lance como foi a última partida disputada pelo Corinthians.

Próximos jogos:

CORINTHIANS:

Fortaleza x Corinthians – Domingo, 21/08 às 18h – Brasileirão

Corinthains x RB Bragantino – Sábado, 27/08 à 20h30 – Brasileirão

ATLÉTICO GO:

Atlético GO x Cuiabá – Domingo, 21/08 às 18h – Brasileirão

Goiás x Atlético GO – Sábado, 27/08 à 16h30 – Brasileirão

Leia também: Camisa da Seleção Brasileira 2022: o que pode ou não escrever