Onde vai passar o jogo do Flamengo x São Paulo na quarta-feira

4Quem avança para a semifinal da Copa do Brasil, Flamengo ou São Paulo? Na próxima quarta-feira, 14 de setembro, as equipes disputam a partida de volta, às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã. Mas onde vai passar o jogo do Flamengo ao vivo na TV?

Confira as principais informações da transmissão na Copa do Brasil.

Onde vai passar o jogo do Flamengo na Copa do Brasil?

O jogo do Flamengo e São Paulo na semifinal da Copa do Brasil vai passar na Globo, pela TV aberta, e SporTV e Premiere, pela TV fechada ao vivo a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Se o torcedor procura saber onde vai passar o jogo do Flamengo na quarta-feira, saiba que vai ser na Globo, pela TV aberta em todo o Brasil. O canal transmite em seu canal principal como em afiliadas a decisão da Copa do Brasil com narração de Luis Roberto e comentários de Junior, Caio Ribeiro e Sandro Meira Ricci.

Para quem prefere curtir através da TV fechada, os canais do SporTV e Premiere, disponíveis apenas em operadoras de TV por assinatura, são as opções. Luiz Carlos Jr. narra e Ana Thais Matos, Lédio Carmona e Grafite comentam os lances do jogo.

Gosta de assistir online? Então a sua opção é curtir através do GloboPlay e o melhor: de graça! Isso porque a plataforma de streaming retransmite as imagens do canal através do aplicativo, tanto para celular, tablet, computador como na própria smart TV.

No entanto, é preciso se cadastrar com e-mail e senha no site para ter acesso. Se preferir, pode entrar com a conta no Facebook, Apple ou Google.

+ Salário dos jogadores do Flamengo: 7 maiores cifras em 2022

Como foi o primeiro jogo do São Paulo x Flamengo?

O Flamengo venceu o São Paulo na partida de ida na semifinal da Copa do Brasil, jogando no Estádio do Morumbi, na capital paulista. Com gols de João Gomes, Gabigol e Everton Cebolinha, o Flamengo anotou 3 a 1 na primeira partida da competição. Rodrigo Nestor descontou.

Mesmo fora de casa, o Rubro-Negro precisou de apenas 12 minutos para abrir o placar no Morumbi. João Gomes deixou Jandrei sem qualquer chance de defesa. O Flamengo dominou completamente a partida, deixando o Tricolor qualquer opção.

No segundo tempo, o Flamengo ampliou a vantagem com Gabriel aos 22 minutos. Já Rodrigo Nestor diminuiu para o São Paulo aos 34 minutos.

Everton Cebolinha fechou o placar nos acréscimos, dando a vantagem ao clube carioca.

Confira no vídeo como foi a primeira partida da semifinal.

Quando vai ser a final da Copa do Brasil 2022?

A final da Copa do Brasil está marcada para 12 e 19 de outubro, disputada em jogos de ida e volta, com o mando de campo definido por sorteio através da CBF.

A CBF não confirmou de maneira oficial as datas da final da Copa do Brasil. No entanto, é possível observar ambas as datas no calendário do torneio disponível no site da entidade, sem horário definido.

Os locais também não estão confirmados porque dependem dos participantes.

É importante ressaltar que não tem gol fora de casa na final da Copa do Brasil. Em caso de empate na soma dos placares, a disputa de pênaltis decide quem é o campeão.

Você também vai gostar de ler: Quantos Mundiais o Flamengo tem?