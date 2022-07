Onde vai passar o jogo do Fluminense hoje na Copa do Brasil e horário

Onde vai passar o jogo do Fluminense hoje na Copa do Brasil e horário

A bola vai rolar entre Fluminense e Fortaleza nesta quinta-feira, 28 de julho, pelas quartas de final da Copa do Brasil, pelo confronto de ida. Onde vai passar o jogo do Fluminense hoje? A partir das 20h30 (Horário de Brasília), diretamente da Arena Castelão, o torcedor pode curtir a disputa ao vivo com transmissão para todo o país.

O vencedor do confronto vai enfrentar Atlético Goianiense ou Corinthians na semifinal da copa do Brasil.

Onde vai passar o jogo do Fluminense hoje

O jogo do Fluminense vai passar no streaming Amazon Prime Video, a partir das 20h30 (Horário de Brasília), diretamente da Arena Castelão.

Sem transmissão pela TV, a plataforma de streaming do Amazon é a única maneira do torcedor acompanhar a partida nesta quinta-feira entre Fluminense e Fortaleza. O torcedor pode tornar-se membro pelo site (www.primevideo.com) por apenas R$14,90 ou R$119 por ano.

Informações do jogo do Fortaleza x Fluminense hoje:

Data: 28/07/2022

Horário: 20h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus (FIFA)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (FIFA)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará

Onde vai passar o jogo do Fluminense hoje: Amazon Prime Video

Últimos jogos de Fortaleza x Fluminense

Fortaleza 0 x 1 Fluminense (22/05/2022) – Brasileirão

Fluminense 0 x 2 Fortaleza (06/10/2021) – Brasileirão

Fortaleza 1 x 1 Fluminense (20/06/2021) – Brasileirão

Confira como foi a última partida entre as equipes e Fortaleza e Fluminense.

Escalação do jogo do Fortaleza x Fluminense hoje

Lanterna do Brasileirão, o Fortaleza vê a partida desta quinta-feira como a grande oportunidade de se recompor na temporada. Na Copa do Brasil, o grupo cearense passou por Vitória e Ceará até carimbar o seu passaporte nas quartas de final. Jogando em casa, terá a oportunidade de pressionar ainda mais o rival e contar com a colaboração positiva da torcida em seu favor.

Para o técnico Juan Pablo Vojvoda, o goleiro Fernando Miguel e Matheus e Zé Wilson são desfalques.

Escalação do Fortaleza: Marcelo Boeck; Brítez, Marcelo Benevenuto, Titi; Juninho Capixaba, Crispim, Jusa, Ronald; Moisés, Romarinho e Romero.

O Fluminense, por outro lado, entra em campo nesta quinta buscando a vitória ou quem sabe o empate, já que decide as quartas em casa, no Maracanã. O grupo carioca é o favorito no duelo, mas deve se atentar ao adversário que já se mostrou muito bem em ocasiões como esta. O Flu faz uma campanha impecável no Brasileirão, vindo de vitória em cima do RB Bragantino enquanto ocupa a parte de cima pelo título.

Para o técnico Fernando Diniz, os atletas David Braz, Alanz e Luan seguem lesionados e em trabalho de recuperação no departamento médico.

Escalação do Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel, Caio Paulista; André, Nonato, Ganso, Matheus Martins; Jhon Arias e Cano.

Quando é o jogo de volta das quartas de final?

O jogo de volta entre Fluminense e Fortaleza será em 17 de agosto de 2022, quarta-feira, a partir das 20h, pelo horário de Brasília, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

O mando de campo foi determinado por sorteio da CBF no último dia 19 de julho. O Tricolor vai decidir em casa e por isso se mantém confiante.

A transmissão será no Amazon Prime Video, já que a plataforma de streaming é quem possui todos os direitos de transmissão.

Fluminense x Fortaleza (Amazon Prime Video, serviço de streaming)

Quarta-feira, 17 de agosto de 2022, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro às 20h (Horário de Brasília)

+ Bandeiras de mastro nos estádios de SP estão permitidas; veja regra