Onde vai passar o jogo do Fortaleza e Ceará (22/06/22)

Onde vai passar o jogo do Fortaleza e Ceará hoje? Equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 22 de junho, pela partida de ida nas oitavas de final da Copa do Brasil. Com a bola rolando a partir das 20h (Horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, a partida vai contar apenas com transmissão via streaming.

Para chegar até aqui, o Fortaleza passou pelo Vitória na terceira fase. Pelo Campeonato Brasileiro, entretanto, o elenco cearense não faz uma boa temporada, ocupando a lanterna desde a primeira rodada com apenas duas vitórias, quatro empates e sete derrotas. Jogando em casa, espera conseguir dar a volta por cima e conquistar a vantagem.

Do outro lado, o Ceará vem com tudo para disputar o Clássico Rei na Copa do Brasil. O grupo continua sem treinador, mas consegue bons resultados dentro de campo mesmo com desfalques. Na competição da CBF venceu o São Raimundo, Tuna Luso e o Tombense para chegar até aqui. Já no Brasileirão está em 13º lugar com 16 pontos, com invencibilidade por nove partidas.

Onde vai passar o jogo do Fortaleza e Ceará hoje?

Procurando saber onde vai passar o jogo do Fortaleza e Ceará hoje? O serviço de streaming Amazon Prime Video, disponível para todos os assinantes do Brasil nesta quarta-feira.

O jogo da Copa do Brasil hoje não vai ter transmissão na TV, torcedor. Isso significa que a única opção é assistir online pelo serviço de streaming do Amazon Prime Video, disponível somente por assinatura.

A plataforma está disponível no site oficial (www.primevideo.com) ou então no aplicativo para celular, tablet, computador e na smart TV. Se você deseja curtir, deve acessar o portal e optar pelo melhor pacote para o seu bolso.

Informações de onde vai passar o jogo do Fortaleza e Ceará hoje:

Data: 22/06/2022

Horário: 20h (Horário de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza

Arbitragem: Wagner do Nascimento Magalhães (FIFA) / VAR: Emerson de Almeida Ferreira

Onde vai passar o jogo do Fortaleza e Ceará: Amazon Prime Video

Palpites Fortaleza x Ceará:

É Clássico Rei, é confronto pegado entre os dois lados. O Fortaleza começou bem a temporada ao vencer a Copa do Nordeste em cima do Sport, mas ocupa a lanterna do Brasileirão com apenas duas vitórias.

Jogando em casa, o elenco de Juan Pablo Vojvoda venceu na última rodada e, por isso, vem com todo o gás necessário, além do apoio incondicional dos torcedores.

O Ceará, por outro lado, manteve Marquinhos Santos para substituir Dorival Junior, que saiu para comandar o Flamengo na reta final da temporada. No Brasileirão o Vozão tem a invencibilidade de 9 partidas e, por isso, pode se dar no confronto desta quarta-feira.

Não há como dizer quem será o grande favorito hoje. Em Clássico Rei, principalmente, tudo pode acontecer.

Tem gol fora de casa nas oitavas de final da Copa do Brasil?

A regra do gol fora de casa não existe mais na Copa do Brasil. Agora, marcação dos times dentro e fora de casa possuem o mesmo valor, não importa a fase na competição.

O critério de desempate foi retirado do regulamento pela própria CBF em 2018, ano em que o Cruzeiro foi campeão, a sua última vez na história. Isso significa que, em caso de empate, a disputa de pênaltis é iniciada para definir quem avança até a próxima fase.

Na primeira e segunda fase, a soma dos placares define quem vai seguir no torneio. A partir da terceira fase, a soma dos dois jogos define quem vai seguir até as oitavas de final e, daí por diante, a disputa de pênaltis é o critério de desempate.

