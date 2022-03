Horário do jogo do Santos hoje e onde assistir a Copa do Brasil (08/03)

Fluminense do Piauí e Santos entram em campo hoje, no Estádio Albertão, em Teresina, pela segunda fase da Copa do Brasil. A partida contará com a transmissão do canal SporTV e Premiere. A seguir, confira os detalhes como onde vai passar e horário do jogo do Santos hoje.

Horário do jogo do Santos hoje

O jogo do Fluminense PI e Santos hoje vai começar às 21h30, horário de Brasília.

A partida tem transmissão do no canal SporTV e pay-per-view Premiere, a partir das 21h30, pelo horário de Brasília, na Copa do Brasil 2022.

O canal só está disponível em operadoras, enquanto a plataforma pode ser encontrada e assinada pelos valores entre R$49,90 até R$89,90 no site oficial do streaming (www.premiere.globo.com).

Informações do jogo do Fluminense PI x Santos hoje

Data: 08/03/2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: Diego Pombo Lopez

Local: Estádio Albertão, em Teresina

Onde assistir jogo de hoje: SporTV e Premiere

Relembre como foi o primeiro jogo do Santos na Copa do Brasil.

Escalação de Fluminense PI x Santos

Fluminense PI: Nicolas; Gean, Ramon, Michel, Thiaguinho; Elivelton, Sapé, Bismarck, Mário Sérgio; Willian Salvino, Eduardo, Tarcisio

Santos: João Paulo; Vinicius Balieiro, Kaiky, Eduardo Bauermann, Lucas Pires; Camacho, Sandry, Ricardo Goulart, Ângelo; Marcos Leonardo, Marcos Guilherme

O elenco do Fluminense do Piauí garantiu-se em primeiro lugar no Campeonato Piauiense, chegando com vantagem na próxima fase da competição. Pela Copa do Brasil, o grupo passou pelo Oeste por 2 a 0 e conquistou o seu lugar na segunda fase do torneio de futebol, garantindo-se para disputar contra um dos oponentes favoritos do momento.

Enquanto isso, o Santos venceu o Salgueiro por 3 a 0 e conquistou o passaporte para a segunda fase da Copa do Brasil, disputando hoje fora de casa. Sem vantagem, o elenco deve estrear sob o comando do novo técnico, Fabián Bustos. Pelo Paulistão, entretanto, o grupo aparece em terceiro lugar no grupo D com 10 pontos.

Tem gol fora de casa na Copa do Brasil?

Gol fora de casa não é mais critério de desempate na Copa do Brasil. A Confederação Brasileira de Futebol, ou CBF, extinguiu em 2018 a regra da competição.

Sendo assim, em caso de empate na partida da segunda fase, a disputa de pênaltis será iniciada entre as duas equipes.

Durante a primeira fase, a competição validava como vencedor em caso de empate o time visitante já que era o melhor posicionado no Ranking de Clubes Nacional. Agora, segundo o regulamento, a disputa de pênaltis acontece.

