Onde vai passar jogo do Vasco hoje ao vivo na Copa do Brasil 09/03/2022

Juazeirense e Vasco se enfrentam hoje, no Estádio Adauto Moraes, pela segunda fase da Copa do Brasil a partir das 21h30, horário de Brasília. A partida vai ter transmissão somente no streaming para assinantes da plataforma. A seguir, confira os detalhes de onde vai passar o jogo do Vasco hoje.

Horário do jogo do Vasco

O jogo do Vasco hoje vai começar às 21h30, nove e meia da noite, pelo horário de Brasília em 9 de março de 2022, no Estádio Adauto Moraes, em Juazeirense, no estado da Bahia.

Onde vai passar o jogo do Vasco hoje

O jogo do Juazeirense x Vasco vai ser transmitido no streaming Amazon Prime Vídeo, a partir das 19h, pelo horário de Brasília.

A plataforma de streaming pode ser assinada por apenas R$ 9,90 no mês ou R$ 89,00 pelo ano todo no site oficial (www.amazon.com.br) ou aplicativo disponível para Android e iOS. A opção para testar grátis por 30 dias também está disponível.

Informações do jogo do Juazeirense x Vasco

Data: 08/03/2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior

Local: Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro

Onde assistir jogo de hoje: Amazon Prime

Relembre o primeiro jogo do Vasco na Copa do Brasil.

Escalação de Juazeirense x Vasco

Juazeirense: Calaça; Dadinha, Emílio, Wendell; Waguinho, Neto Baiano, Nildo, Deysinho; Clebson, Patrick, Rodriguinho

Vasco: Thiago Rodrigues; Léo Matos, Juan Quintero, Anderson Conceição, Edimar; Zé Gabriel, Juninho, Nenê; Gabriel, Riquelme, Getúlio

Para chegar até aqui, o Juazeirense passou pelo Grêmio Anápolis na primeira fase depois de um empate sem gols, que classifica sempre o visitante pela melhor colocação no ranking. Agora, o grupo tem pela frente um forte oponente e precisa se opor mesmo que esteja jogando em casa e contando com a sua torcida.

Enquanto isso, o Vasco garantiu a classificação na semifinal do Campeonato Carioca no fim de semana mesmo depois de ser derrotado pelo Flamengo no clássico. Já na Copa do Brasil, passou pela Ferroviária em 1 a 0 na primeira fase para chegar até aqui. Agora, promete um grande jogo mesmo fora de casa para garantir-se na terceira fase.

Tem gol fora de casa na Copa do Brasil?

Gol fora de casa não é mais critério de desempate na Copa do Brasil. A Confederação Brasileira de Futebol, ou CBF, extinguiu em 2018 a regra da competição.

Sendo assim, em caso de empate na partida da segunda fase, a disputa de pênaltis será iniciada entre as duas equipes.

Durante a primeira fase, a competição validava como vencedor em caso de empate o time visitante já que era o melhor posicionado no Ranking de Clubes Nacional. Agora, segundo o regulamento, a disputa de pênaltis acontece.

