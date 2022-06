Onde vai passar o sorteio da Copa do Brasil 2022 nas oitavas hoje

A CBF realiza na tarde desta terça-feira, 7 de junho, o sorteio para definir os jogos das oitavas de final na Copa do Brasil a partir das 15h (horário de Brasília), na sede da entidade no Rio de Janeiro. Dezesseis equipes disputam as oitavas em ida e volta, brigando pelo título da maior competição de futebol do país. Saiba onde vai passar o sorteio da Copa do Brasil 2022 hoje e todos os detalhes.

Onde vai passar o sorteio da Copa do Brasil 2022 hoje?

O sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil hoje vai passar no canal SporTV, site da CBF, canais do Youtube e Facebook ao vivo.

Com transmissão exclusiva, o canal do SporTV exibe as emoções do sorteio nesta terça-feira ao vivo para todos os estados do Brasil. A emissora, entretanto, só está disponível nas operadoras de TV por assinatura.

Para quem quer acompanhar de graça, o site da CBF (www.cbf.com.br) é uma opção para o torcedor. Basta acessar, procurar pela aba Copa do Brasil e curtir. O mesmo acontece com os canais da entidade no Youtube e no Facebook, totalmente gratuitos.

SporTV – Sky: 39, 439 / Oi: 39 / Claro: 39, 539 / Vivo: 39, 339, 819, 539

Site da CBF – www.cbf.com.br

Youtube e Facebook da CBF

Classificados oitavas de final na Copa do Brasil 2022

Desde a terceira fase, avançaram na competição nacional dezesseis clubes. Somente dois disputam neste momento a Série B do Campeonato Brasileiro, enquanto os outros catorze formam a elite do futebol.

Ficaram para trás as equipes de Grêmio, Internacional, RB Bragantino, Cuiabá e CSA. Lembrando que não há gol fora de casa na Copa do Brasil, onde em caso de igualdade no placar as disputas de pênaltis acontecem.

Acompanhe quais times vão jogar as oitavas da Copa do Brasil em 2022.

América Mineiro

Atlético Mineiro

Athletico PR

Atlético Goianiense

Bahia

Botafogo

Cruzeiro

Ceará

Corinthians

Fortaleza

Flamengo

Fluminense

Goiás

Santos

São Paulo

Palmeiras

Como funciona o sorteio da Copa do Brasil nas oitavas?

Não há restrições no sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil. As dezesseis equipes classificadas são colocadas no mesmo pote, onde todas podem se enfrentar, significado que possíveis clássicos estaduais podem acontecer, como é o caso de Cruzeiro e Atlético Mineiro ou Flamengo contra o Fluminense.

Após os confrontos definidos, a CBF realiza um novo sorteio para definir os mandos de campos. Serão sorteados números de 1 até 10 para evitar confrontos de times da mesma cidade ou estado jogando no mesmo dia, por questões de logísticas.

Somente oito times se garantem na próxima fase. As oitavas vão acontecer entre os dias 22 e 23 de junho (ida) e 13 e 14 de julho de 2022 (volta). A entidade garantiu que alterações podem acontecer no calendário.