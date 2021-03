Final Palmeiras e Grêmio: horário do jogo e onde assistir ao vivo

A final Palmeiras e Grêmio pela Copa do Brasil 2020 ocorre neste domingo, 7 de março de 2021, às 18h, no Allianz Parque, em São Paulo.

Jogando em casa, o Verdão precisa apenas de um empate para conseguir levantar o troféu, visto que venceu o jogo de ida por 1 a 0, na Arena do Grêmio, na semana passada. Saiba onde assistir a decisão do torneio entre Palmeiras e Grêmio.

Acompanhe o resultado Palmeiras e Grêmio.

Onde assistir a final Palmeiras e Grêmio?

A grande final da Copa do Brasil entre Palmeiras e Grêmio terá transmissão ao vivo da Rede Globo, para todo o país. A partir das 18h, a emissora exibe a decisão com narração de Cleber Machado, comentários de Caio Ribeiro e Paulo Nunes, Sálvio Spínola na Central do Apito. Renato Peters e Fernando Becker comandam então as reportagens.

No entanto, o SporTV e o Premiere também transmitem a final, na tv fechada. Gustavo Villani narra a partida, mas com comentários de Maurício Noriega (por vídeo) e Pedrinho, Sandro Meira Ricci na Central do Apito, Felipe Brisolla e José Renato Ambrósio nas reportagens.

No pay-per-view, o cliente pagará R$ 59,90 no plano mensal, mas terá acesso ao jogo pelo computador, Smartphones e Tablets, e Smart TVs.

Como Palmeiras e Grêmio chegam ao jogo?

Tanto Palmeiras quanto o Grêmio jogaram com equipes alternativas no meio de semana, pelo campeonato Estadual. O Verdão, teve pela frente seu maior rival, o Corinthians na Neo Química Arena, mas empatou em 2 a 2. Logo depois de abrir o 2 a 0 no placar, os visitantes não conseguiram segurar a vantagem e levaram o empate, com um gol no final do primeiro e então outro no início do segundo.

Do time que jogou a primeira partida da final contra o Grêmio, Abel Ferreira deve fazer apenas um modificação. Luan, expulso após cotovelada em Diego Souza, está fora então do segundo jogo. Para seu lugar, o treinador português deve escalar Empereur.

O Grêmio, assim como o Palmeiras, jogou com uma equipe mista no meio de semana. A equipe de Renato Gaúcho enfrentou o Brasil de Pelotas pela segunda rodada do Gauchão. No entanto, mesmo com o time alternativo, o Tricolor goleou por 4 a 1 seu adversário.

Para jogo de domingo (7), O Imortal deve ter o mesmo time que perdeu o primeiro jogo, mas Renato relacionou todos do elenco para o confronto, até mesmo os lesionados como Geromel e Pinares.

Prováveis escalações do jogo

jogadores do Palmeiras : Weverton; Marcos Rocha, Empereur, Gustavo Gómez e Matías Viña; Danilo, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Rony, Luiz Adriano e Gustavo Scarpa.

: Weverton; Marcos Rocha, Empereur, Gustavo Gómez e Matías Viña; Danilo, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Rony, Luiz Adriano e Gustavo Scarpa. jogadores do Grêmio: Paulo Victor; Victor Ferraz, Paulo Miranda, Kannemann e Diogo Barbosa; Matheus Henrique e Maicon; Alisson, Jean Pyerre e Pepê; Diego Souza.

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ).

Auxiliares: Kléber Lúcio Gil (SC) e Bruno Raphael Pires (GO);

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG).

Qual a premiação da Copa do Brasil ?

Nos últimos anos, a Copa do Brasil tem se mostrado uma competição muito atrativa para os clubes brasileiros. Isso porque, além da vaga na Libertadores, a premiação do torneio é a maior do país. Para se ter uma ideia, a quantia paga ao vencedor do Campeonato Brasileiro é R$ 32 milhões. No entanto, o campeão da copa embolsa R$ 54 milhões, além das premiações das fase anteriores.

Tanto Palmeiras como Grêmio entraram a partir das oitavas de final da competição e já faturaram R$ 12,9 milhões. Se somado todos os valores, o campeão embolsará R$ 66,9 milhões enquanto o segundo colocado fica com R$ 34,9 milhões.

