Portuguesa x CRB: onde vai passar e horário da Copa do Brasil (02/03)

As equipes de Portuguesa x CRB se enfrentam nesta quarta-feira, 02/03, no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, a partir das 21h30 (Horário de Brasília) na primeira fase da Copa do Brasil na temporada. Mas onde vai passar o jogo de hoje? Confira a seguir no texto.

Onde assistir Portuguesa x CRB

O jogo entre Portuguesa e CRB hoje vai passar no canal SporTV e pay-per-view Premiere, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), para todos os estados na Copa do Brasil.

O canal só está disponível em operadoras de TV por assinatura, enquanto a plataforma pode ser encontrada e assinada pelos valores entre R$49,90 até R$89,90 no site oficial do streaming (www.premiere.globo.com).

Ficha técnica do jogo de hoje

Data: 02/03/2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: Daniel Nobre Bins

Local: Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro

Escalação de Portuguesa e CRB

Portuguesa: Carlão; Joazi, Marcão, Leandro Amaro, Sidão; Sanchez, Jhonnatan, Cafú, Romarinho; Raphael, Bruno Santos

CRB: Diogo Silva; Reginaldo, Diego Ivo, Alan Uchoa; Bryan, Yago, Jean Patrick, Rafael; Emerson, Gustavo, Alan James

O elenco da Portuguesa entra em campo nesta quarta-feira com toda a confiança possível depois de vencer o Botafogo no fim de semana pelo Campeonato Carioca. O grupo aparece em quinto lugar com 11 pontos, ou seja, ganhou três partidas, dois empates e quatro derrotas.

Enquanto isso, o CRB vem de vitória diante do Alianza pelo Campeonato Alagoano também no último fim de semana. Agora, o elenco precisa focar 100% no jogo desta quarta-feira se quiser atingir a classificação até a próxima fase da competição brasileira, uma das maiores do país.