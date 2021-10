Próximo jogo da Copa do Brasil 2021: veja a data da volta da semifinal

A Copa do Brasil começa a definir quais serão as duas equipes finalistas da edição de 2021. Após os confrontos de ida, os clubes voltam a se enfrentar pela partida de volta da semifinal, mas com o mando de campo invertido. No entanto, quando será o próximo jogo da Copa do Brasil 2021?

Qual a data do próximo jogo da Copa do Brasil?

As partidas de volta da semifinal já possuem data, local e horário para ocorrerem. Os dois próximos jogos da Copa do Brasil serão realizada no dia 27 de outubro, às 21h30 (horário de Brasília). No entanto, enquanto Flamengo e Athletico PR se enfrentam no Estádio do Maracanã, Fortaleza e Atlético MG jogam na Arena Castelão.

Os dois embates irão definir os finalistas da Copa do Brasil 2021. Assim como na semifinal, a decisão ocorre em partidas de ida e volta, uma na casa de cada finalista. Além da vaga na finalíssima, quem avançar seguirá vivo na disputa pelo título que rende uma premiação de R$ 56 milhões e uma vaga direta à próxima Libertadores.

Ida: Athletico PR 2 x 2 Flamengo – Arena Furacão

Volta: Flamengo x Athletico PR – Estádio do Maracanã (27/10)

Ida: Atlético MG 4 x 0 Fortaleza – Estádio do Mineirão

Volta: Fortaleza x Atlético MG – Arena Castelão (27/10)

Tem gol fora na Copa do Brasil?

A Copa do Brasil não possui o gol fora como critério de desempate. A regra consiste em um método utilizado em competições de futebol que possuem fases eliminatórias, realizadas em ida e volta. Nesses torneios, se após a conclusão dos 2 duelos a soma dos placares der empate, avança quem tiver marcado mais gols no campo adversário.

A CBF excluiu a regra desde 2018, embora outras competições disputadas pelas equipes brasileiras, como a Libertadores e Sul-americana, organizadas pela Conmebol, ainda possuam o critério. Sem a regra, caso der empate na soma dos placares deste e do próximo jogo da semifinal da Copa do Brasil, a decisão vai para os pênaltis.

Que dia é a final da Copa do Brasil 2021?

Assim como desde o início do torneio em 1989, a grande decisão será realizada em partidas de ida e volta. Segundo o planejamento da CBF, o primeiro jogo da final da Copa do Brasil 2021 ocorre no dia 8 de dezembro (ida), enquanto o próximo e segundo confronto está programado para 12 de dezembro (volta).

A decisão desta temporada terá um confronto inédito, pois irá reunir duas equipes que nunca se enfrentaram na final do torneio. De uma lado está o Flamengo e Athletico, enquanto do outro lado da chave disputam uma vaga o Atlético Mineiro e o Fortaleza.